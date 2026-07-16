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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के लिए आजीवन कारावास काट रहे बंदी जेल में करेंगे शादी

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने मंडोर ओपन एयर कैंप में रह रहे हत्या के मामले में सजायाफ्ता मुलाराम को दूसरी सजायाफ्ता बंदी सीमा गड़से गुलाब से विवाह की अनुमति दी है. कोर्ट ने इसे अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा मानते हुए नियमों के तहत शादी कराने के निर्देश दिए.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 16, 2026, 12:42 PM|Updated: Jul 16, 2026, 12:42 PM
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के लिए आजीवन कारावास काट रहे बंदी जेल में करेंगे शादी
Image Credit: आजीवन कारावास काट रहे बंदी जेल में करेंगे शादी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाते हुए मंडोर स्थित ओपन एयर कैंप में रह रहे हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी को दूसरी सजायाफ्ता महिला से विवाह करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दो बालिग व्यक्तियों का अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है. खंडपीठ ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के तहत विवाह समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए.

खंडपीठ ने सुनाया महत्वपूर्ण आदेश

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यह आदेश जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मुलाराम की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मुलाराम और सीमा दोनों अपनी आपसी सहमति से विवाह करना चाहते हैं. दोनों बालिग हैं और विवाह का निर्णय उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिया है. अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि यह विवाह उनके सामाजिक पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगा.

दोनों सजायाफ्ता बंदियों का विवरण

मुलाराम पुत्र पेमाराम, नागौर जिले के ग्राम एडसिंगा, थाना जायल का निवासी है. उसे वर्ष 2023 में हत्या, साक्ष्य मिटाने और संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराया गया था. वर्ष 2017 से जेल में बंद रहने के दौरान उसके अच्छे आचरण को देखते हुए वर्तमान में उसे मंडोर, जोधपुर स्थित बंदी खुला शिविर (ओपन एयर कैंप) में रखा गया है. जेल अभिलेखों के अनुसार उसका आचरण संतोषजनक पाया गया है.

वहीं सीमा गड़से गुलाब भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत अपने पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं. वर्तमान में वह 40 दिन की पैरोल पर हैं और सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित हुईं.

राज्य सरकार ने नहीं जताई कोई आपत्ति

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में दोनों बंदियों की विवाह करने की इच्छा की पुष्टि की गई. लोक अभियोजकों ने कोर्ट को बताया कि मंडोर ओपन एयर कैंप में विवाह संपन्न कराने पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि जेल नियमों का पालन किया जाए तो विवाह की अनुमति दी जा सकती है.

विवाह समारोह के लिए तय की गईं शर्तें

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवाह समारोह में पंडित सहित दोनों पक्षों के अधिकतम 21-21 परिजनों को प्रवेश की अनुमति होगी. यदि आवश्यक हुआ तो जेल प्रशासन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त लोगों को भी अनुमति दे सकेगा.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विवाह की तिथि पहले से जेल प्रशासन को सूचित करनी होगी. समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और ओपन एयर कैंप की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. विवाह समारोह का पूरा खर्च संबंधित पक्ष स्वयं वहन करेंगे.

सामाजिक पुनर्वास की दिशा में अहम फैसला

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय बंदियों के मानवीय अधिकारों और उनके सामाजिक पुनर्वास की अवधारणा को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है. अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सजा काट रहे बंदियों के भी संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं और कानून की निर्धारित सीमाओं के भीतर उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए. यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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