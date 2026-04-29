/Asaram Bail: 86 साल के आसाराम को फिर मिली राहत, 25 मई बढ़ाई गई अंतरिम जमानत

Asaram Bail: राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम को अंतरिम जमानत के मामले में फिलहाल राहत मिली है. अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत को 25 मई तक या हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय तक, जो भी पहले भी हो तब तक बढ़ा दिया है.

यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने जारी किया. कोर्ट ने साफ किया कि आसाराम को यह अंतरिम जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है, जिसे फिलहाल जारी रखा जाएगा.

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कोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 86 वर्षीय आसाराम का इलाज अभी पूरा नहीं हुआ और वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं ऐसे में उनको और समय दिया जाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया. उन्होंने अदालत के समक्ष अपनी आपत्तियां रखते हुए कहा कि राहत अवधि बढ़ाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है.

इसके बावजूद कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया. अब इस मामले में हाई कोर्ट का अंतिम फैसला होगा, जिसका सभी को इंतजार है.

बता दें कि साल 2013 से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. साल 2018 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जिसके बाद से उसने समय-समय पर अदालतों में राहत की गुहार लगाई.

इससे पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसको तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद इस अवधि को बढ़ाया गया थी. 29 अक्टूबर 2025 को उसको 6 महीने की अंतरिम जमानत और मिली थी, जिससे वह जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकें.