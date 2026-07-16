/निकाय-पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सरकार को 20 जुलाई तक पूरा चुनाव प्लान देने कि दिए निर्देश

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चुनाव में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से 20 जुलाई तक पूरा चुनावी कार्यक्रम पेश करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने साफ पूछा है कि आखिर चुनाव कब कराए जाएंगे और इसकी निश्चित तारीख बताई जाए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी मांगी है.

हाईकोर्ट ने पूछा- चुनाव की तारीख बताएं, देरी क्यों हो रही है?

जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से कहा कि अब चुनाव को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की जाए. अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि चुनाव कब तक कराए जाएंगे और इसकी पूरी टाइमलाइन क्या होगी. कोर्ट ने निर्देश दिए कि 20 जुलाई तक चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश किया जाए, जिसमें चुनाव की तारीख, वार्डों की लॉटरी, मतदान के चरण और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी शामिल हो.

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ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट को लेकर भी मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए. अदालत ने पूछा कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगा. कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने की निश्चित तारीख बताने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में आगे किसी तरह की परेशानी नहीं आए. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने शपथ पत्र पेश किया. आयोग ने कहा कि जरूरी आंकड़े मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

अगली सुनवाई में अधिकारी रहेंगे मौजूद

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता के साथ मौजूद रहें. सुनवाई में राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सचिव एवं सलाहकार अशोक जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. कोर्ट ने कहा कि चुनाव में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए.

सरकार और आयोग को देना होगा पूरा प्लान

अदालत ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि अब चुनाव को लेकर ठोस जानकारी देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रिया चलने की बात नहीं, बल्कि तारीखों के साथ पूरा प्लान सामने रखा जाए.

अब 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार और चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम, ओबीसी रिपोर्ट और आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी. इस आदेश के बाद पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है.