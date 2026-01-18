प्री-प्राइमरी से ही लागू होगा RTE, निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य: हाईकोर्ट

Jodhpur News: जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि जिन निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं जैसे पीपी-1, पीपी-2 और पीपी-3 संचालित की जा रही हैं, वहां आरटीई के तहत प्रवेश की शुरुआत उसी स्तर से मानी जाएगी. ऐसे स्कूल अब यह तर्क नहीं दे सकेंगे कि उनकी मान्यता कक्षा-1 से है और इसलिए वे प्री-प्राइमरी स्तर पर आरटीई लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं.

यह निर्णय जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर सात स्पेशल अपीलों का निस्तारण करते हुए दिया. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चलाई जा रही हैं, तो वही आरटीई का एंट्री लेवल माना जाएगा. इस फैसले का सीधा असर जोधपुर, भीलवाड़ा सहित प्रदेश के कम से कम 52 निजी स्कूलों पर पड़ेगा, जहां अब प्री-प्राइमरी स्तर पर भी वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत प्रवेश देना अनिवार्य होगा.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और निजी स्कूल प्रबंधन की ओर से यह स्वीकार किया गया कि यह विवाद पहले से तय रुकमणि बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल बनाम राज्य सरकार प्रकरण से आच्छादित है. हाईकोर्ट ने 8 जनवरी को दिए गए उसी फैसले के सिद्धांतों को वर्तमान मामलों में भी लागू किया है. अदालत ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि प्री-प्राइमरी स्तर पर 25 प्रतिशत आरटीई सीटें पहले ही भर दी गई हैं, तो कक्षा-1 में अलग से आरटीई प्रवेश की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, स्कूल में कुल छात्रों का अनुपात हर हाल में 25 प्रतिशत बनाए रखना अनिवार्य होगा.

शिक्षा से बच्चों को वंचित रखना शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत

निजी स्कूलों द्वारा मान्यता का हवाला देकर दी गई दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से बच्चों को वंचित रखना शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है. अदालत ने यह भी कहा कि आरटीई का उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, जिसे तकनीकी आधारों पर रोका नहीं जा सकता.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस फैसले की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए नए सर्कुलर जारी किए जाएं, ताकि प्रदेश भर में एकरूपता के साथ इस आदेश को लागू किया जा सके. यह फैसला निजी स्कूलों में आरटीई के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.

