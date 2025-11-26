Zee Rajasthan
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला-एक साथ बंद हो जाएंगे 1102 शराब ठेके!

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के नेशनल और स्टेट हाईवे पर चल रहे शराब के ठेकों को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब ठेकों को हटाया जाए.

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के नेशनल और स्टेट हाईवे पर चल रहे शराब के ठेकों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब ठेकों को हटाया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को इन 1102 शराब की दुकानों को हटाने या रिलोकेट करने के लिए दो महीने का समय दिया है.

राज्य सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि हाईवे पर स्थित ये 1102 दुकानें शहरी या नगरपालिका क्षेत्र में आती हैं, जिससे सरकार को करीब 2221.78 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शहरी सीमा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने 'म्युनिसिपल एरिया' के वर्गीकरण का दुरुपयोग कर हाईवे को 'शराब-फ्रेंडली कॉरिडोर' बना दिया है, जो स्वीकार्य नहीं है.

सड़क हादसों पर कोर्ट की चिंता

कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर गहरी चिंता जताई. कोर्ट ने हरमाड़ा (जयपुर) और फलोदी में हुए भीषण हादसों का जिक्र किया, जिनमें महज दो दिनों के भीतर 28 लोगों की जान चली गई थी. कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना और ओवर-स्पीडिंग इन हादसों की मुख्य वजहें हैं. आंकड़े बताते हैं कि 2025 में 'ड्रंक एंड ड्राइव' के मामलों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है.

500 मीटर का दायरा अनिवार्य

नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान संचालित नहीं होगी, चाहे वह नगरपालिका क्षेत्र में ही क्यों न हो. सरकार ने माना कि हाईवे पर ऐसी 1102 दुकानें हैं. इन्हें 2 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से हटाना होगा.

विज्ञापन पर भी रोक

हाईवे से दिखाई देने वाले शराब के विज्ञापनों, होर्डिंग्स और साइन बोर्ड पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मौलिक है। महज राजस्व कमाने के लिए लोगों की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखा जा सकता।

अगली सुनवाई

मामले की अनुपालना रिपोर्ट (Compliance Affidavit) आबकारी आयुक्त को अगली सुनवाई 26 जनवरी 2025 तक पेश करनी होगी. याचिका कर्ता का तर्क याचिका कर्ता कन्हैया लाल सोनी और अन्य की ओर से अधिवक्ता एम.एम. ढेरा ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 'के. बालू' केस के फैसले के बावजूद, आबकारी विभाग ने नियमों को तोड़-मरोड़ कर हाईवे पर ठेके आवंटित किए, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं.

सड़क सुरक्षा और जन सुरक्षा को नजरंदाज कर हाईवे को शराब बिक्री का केंद्र बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती. अगर हर हाईवे को 'शहरी क्षेत्र' मानकर छूट दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा.

