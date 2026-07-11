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हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, नागौर FIR में गिरफ्तारी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद हनुमान बेनीवाल को नागौर FIR में गिरफ्तारी मामले में अंतरिम राहत दी है. साथ ही अगली सुनवाई तक बेनीवाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 11, 2026, 02:11 PM|Updated: Jul 11, 2026, 02:11 PM
हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, नागौर FIR में गिरफ्तारी पर रोक
Image Credit: Jodhpur News:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने नागौर जिले के पादु कलां थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 119/2026 से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. साथ ही अगली सुनवाई तक बेनीवाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक (कोर्सिव) कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

याचिका में बेनीवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत एफआईआर को चुनौती दी थी. यह एफआईआर 28 मई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 189(2), 223(ए), 285 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8बी के तहत दर्ज की गई थी.

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सुनवाई के दौरान बेनीवाल की ओर से अधिवक्ता पंकज चौधरी और सुमित्रा चौधरी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी उपस्थित हुए. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया एफआईआर के आरोप एक राजनीतिक सभा और उसके बाद निकाले गए जुलूस से जुड़े प्रतीत होते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता के शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

न्यायालय ने यह भी माना कि यह परीक्षण किया जाना आवश्यक है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप, यदि पूर्ण रूप से स्वीकार भी कर लिए जाएं, तो क्या वे संबंधित अपराधों के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं. साथ ही यह भी देखा जाना होगा कि क्या याचिकाकर्ता के विरुद्ध व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं और एफआईआर कानूनी रूप से टिकाऊ सामग्री पर आधारित है या नहीं.

हाईकोर्ट ने कहा कि यह भी न्यायिक परीक्षण का विषय है कि क्या इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रही है, लेकिन याचिका में ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए गए हैं, जिन पर विस्तृत सुनवाई आवश्यक है.

कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है तब तक पादु कलां थाना, नागौर में दर्ज एफआईआर के संबंध में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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