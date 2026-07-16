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राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मंडोर ओपन एयर कैंप के बंदी मुलाराम और महिला बंदी सीमा गड़से गुलाब को 22 जुलाई को कैंप परिसर में विवाह करने की अनुमति दी है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 16, 2026, 02:20 PM|Updated: Jul 16, 2026, 02:20 PM
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अनूठा और मानवीय फैसला सुनाते हुए मंडोर स्थित ओपन एयर कैंप में रह रहे हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी मुलाराम को दूसरी सजायाफ्ता महिला सीमा गड़से गुलाब से शादी करने की अनुमति दे दी है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि दो बालिग व्यक्तियों का अपनी स्वतंत्र इच्छा से शादी करना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है. इस आदेश के साथ ही मंडोर ओपन एयर कैंप में 22 जुलाई को दोनों का विवाह होने का रास्ता साफ हो गया है.

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दोनों कैदी करना चाहते हैं शादी

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मुलाराम की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. अधिवक्ता कालूराम भाटी ने अदालत को बताया कि मुलाराम, नागौर जिले के एडसिंगा गांव का निवासी है और वर्ष 2023 में हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. साल 2017 से जेल में रहने के दौरान उसके अच्छे आचरण को देखते हुए उसे मंडोर ओपन एयर कैंप में स्थानांतरित किया गया.

दूसरी ओर सीमा गड़से गुलाब भी पति की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रही हैं. फिलहाल वह 40 दिन की पैरोल पर बाहर हैं और सुनवाई के दौरान स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुईं. दोनों ने अदालत को बताया कि वे अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं और यह उनके सामाजिक पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

आवश्यक व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश

राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में भी दोनों की विवाह करने की इच्छा की पुष्टि की गई. लोक अभियोजकों ने अदालत को बताया कि ओपन एयर कैंप में विवाह संपन्न कराने पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते जेल नियमों का पालन किया जाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को विवाह की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए.

अदालत ने आदेश में कहा कि विवाह समारोह में पंडित सहित दोनों पक्षों के अधिकतम 21-21 परिजनों को प्रवेश दिया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर जेल प्रशासन अपने विवेक से अतिरिक्त लोगों को भी अनुमति दे सकेगा. विवाह की तिथि की पूर्व सूचना प्रशासन को देनी होगी और सुरक्षा, अनुशासन और ओपन एयर कैंप की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी शर्तों का पालन करना होगा. विवाह का पूरा खर्च दोनों पक्ष स्वयं वहन करेंगे.

दोनों की लव स्टोरी

इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प कहानी दोनों की प्रेम कहानी है. मुलाराम ने बताया कि मंडोर ओपन एयर कैंप में खेतों पर काम करने के दौरान उसकी मुलाकात सीमा से हुई. दोनों बंदी के रूप में खेती का कार्य कर रहे थे. साथ काम करते-करते बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम में बदल गई. इसके बाद दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया और अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हालांकि अदालत ने विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन मुलाराम की पैरोल मंजूर नहीं की. ऐसे में विवाह समारोह मंडोर ओपन एयर कैंप परिसर में ही आयोजित होगा. कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल दो व्यक्तियों के विवाह की अनुमति भर नहीं है, बल्कि यह बंदियों के मानवीय अधिकारों, गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक पुनर्वास की अवधारणा को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत भी है. राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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