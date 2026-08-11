/राजस्थान हाईकोर्ट के 21 मीटर ऊंचे डोम पर मंडरा रहा ढहने का खतरा, कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

Jodhpur High Court Dome: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ के भवन की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है. करीब 21 मीटर ऊंचे सेंट्रल डोम की संरचनात्मक स्थिति को लेकर सामने आई विशेषज्ञ रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट में डोम और भवन के दूसरे हिस्सों में ऐसी तकनीकी खामियों का जिक्र है, जिनके चलते अचानक कंक्रीट का हिस्सा गिरने का खतरा बताया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट परिसर में मौजूद न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता.



कुछ ही साल में सामने आने लगीं गंभीर खामियां

हाईकोर्ट भवन का स्ट्रक्चरल काम वर्ष 2013 के अंत तक पूरा हो गया था और दिसंबर 2019 में भवन को सुपुर्द किया गया था. इसके बाद भवन का उद्घाटन भी देश के कई बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मौजूदगी में हुआ. लेकिन कुछ वर्षों के भीतर ही भवन के अलग-अलग हिस्सों में छत, प्लास्टर और फॉल्स सीलिंग गिरने जैसी घटनाएं सामने आने लगीं. कोर्ट ने अपने आदेश में इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है.

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कोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 से ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिनमें कोर्ट नंबर 2, 9 और 16 सहित चैंबर नंबर 16 में छत गिरने से फॉल्स सीलिंग को नुकसान पहुंचा. 20 फरवरी 2023 को कोर्ट नंबर 14 में भी फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना हुई थी. इसके बाद 29 अप्रैल 2023 को डोम का एक हिस्सा गिर गया. यही नहीं, सिविल मिसलेनियस अपील सेक्शन, बिल सेक्शन, लिफ्ट के पास, कोर्ट नंबर 19 और अन्य हिस्सों में भी छत, प्लास्टर और फॉल्स सीलिंग से जुड़ी घटनाएं सामने आईं. नवंबर 2025 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की ओर जाने वाले गलियारे की फॉल्स सीलिंग गिरने का मामला भी सामने आया.



सीपेज और जंग ने बढ़ाई चिंता

भवन की सुरक्षा से जुड़ी समस्या केवल फॉल्स सीलिंग तक सीमित नहीं है. कोर्ट ने भवन में लगातार सीपेज, पानी के प्रवेश, ड्रेनेज की खामियों और सैनिटरी पाइप-फिटिंग की खराब गुणवत्ता को भी गंभीर समस्या माना है. विशेषज्ञ जांच में कंक्रीट और स्टील रीबार की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई. पानी और नमी के कारण लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया तेज होने की आशंका है. इससे कंक्रीट कमजोर हो सकता है और समय के साथ संरचनात्मक हिस्सों पर असर पड़ सकता है.



IIT की जांच में सामने आईं कई तकनीकी खामियां

वर्ष 2023 में IIT जोधपुर की विशेषज्ञ समिति ने भवन के कुछ हिस्सों की जांच की थी. जांच के दौरान स्लैब के कंक्रीट कवर में भारी जंग, स्टील रीबार में क्षरण और कंक्रीट में दरारें जैसी समस्याएं सामने आईं. रिपोर्ट में छत की वॉटरप्रूफिंग व्यवस्था में भी खामियों की ओर इशारा किया गया था. विशेषज्ञों ने भवन का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की सिफारिश की थी. इसके बाद कराए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में भी कंक्रीट की गुणवत्ता, कार्बोनेशन और दूसरी तकनीकी समस्याएं सामने आईं. पानी के नमूनों में क्लोराइड की मात्रा भी स्वीकार्य सीमा से अधिक पाए जाने की बात सामने आई.



57.65 करोड़ रुपये की मरम्मत का अनुमान

भवन की स्थिति को देखते हुए राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (RSRDC) ने उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर मरम्मत और रेट्रोफिटिंग का अनुमान तैयार किया. इसके लिए करीब 57.65 करोड़ रुपये की लागत का आकलन किया गया. इसमें बीम, कॉलम और स्लैब से जुड़े संरचनात्मक दोषों के साथ सीपेज, दीवारों की खराब स्थिति और दूसरी तकनीकी कमियों को शामिल किया गया. इसके बाद भवन में चरणबद्ध तरीके से मरम्मत का काम भी शुरू किया गया.

IIT बॉम्बे ने 40 फीसदी क्षेत्र को बताया संवेदनशील

हालिया स्ट्रक्चरल ऑडिट में IIT बॉम्बे की विशेषज्ञ राय ने मामले को और गंभीर बना दिया. रिपोर्ट के मुताबिक भवन की खराब स्थिति के पीछे रीबार में जंग, कार्बोनेशन और कुछ हिस्सों में क्लोराइड का असर प्रमुख कारणों में शामिल हैं. निरीक्षण किए गए क्षेत्रों में करीब 40 फीसदी हिस्सा कंक्रीट स्पॉलिंग के लिहाज से संवेदनशील पाया गया. विशेषज्ञ रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि नमी और सीपेज बढ़ने पर जंग की प्रक्रिया और तेज हो सकती है. ऐसी स्थिति में कंक्रीट का कमजोर हिस्सा बिना स्पष्ट चेतावनी के अचानक गिर सकता है. इसी वजह से IIT बॉम्बे ने तत्काल इंजीनियरिंग हस्तक्षेप की जरूरत बताई है.



डोम क्षेत्र को किया गया सील

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल डोम के गोलाकार खुले हिस्से को बैरिकेड कर दिया गया है. प्रभावित हिस्सों में लोगों की आवाजाही सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं. RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रेट्रोफिटिंग प्लान तैयार करने और सीपेज व प्लंबिंग लीकेज को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर प्रॉपिंग, शोरिंग, स्टील स्कैफोल्डिंग और सुरक्षात्मक नेट लगाने को भी कहा गया है.



24 घंटे होगी डोम की निगरानी

हाईकोर्ट ने सेंट्रल डोम समेत भवन के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों की 24 घंटे निगरानी के लिए विशेषज्ञ स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की टीम लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सुरक्षा और निकासी का प्रोटोकॉल तैयार करने को कहा गया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह प्रोटोकॉल 48 घंटे के भीतर सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाया जाए और 72 घंटे के भीतर मॉक ड्रिल कराई जाए. परिसर में 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम स्थापित करने और भवन की मौजूदा स्थिति की फोटो व वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.



24 अगस्त को बड़े अधिकारियों की होगी पेशी

हाईकोर्ट ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को 24 अगस्त तक विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. इसमें भवन के सुरक्षा ऑडिट, उसकी क्षमता, जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका, वित्तीय जवाबदेही और डोम के स्थायी समाधान की समयबद्ध योजना का विवरण देना होगा. कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव, वित्त विभाग और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, RSRDC के प्रबंध निदेशक, DGP, IIT जोधपुर और IIT बॉम्बे के प्रतिनिधियों सहित संबंधित विशेषज्ञों को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.

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