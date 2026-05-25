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मेडिकल आधार पर आसाराम को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Jodhpur News: यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर से राहत दी. कोर्ट ने मेडिकल आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 7 जुलाई 2026 तक या अपील पर अंतिम फैसला आने तक बढ़ा दी है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 25, 2026, 05:10 PM|Updated: May 25, 2026, 05:10 PM
मेडिकल आधार पर आसाराम को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है. कोर्ट ने मेडिकल आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को 7 जुलाई 2026 तक, अथवा अपील पर अंतिम निर्णय आने तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने की मांग

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आसाराम की ओर से दायर आवेदन में उनकी बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और लंबे समय से चल रहे उपचार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी.

यह याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई.

2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद

सुनवाई के दौरान आसाराम के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए कहा कि आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं और 2018 में उन्हें दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गत वर्ष भी तीन बार अंतरिम जमानत बढ़ाई जा चुकी है. वर्तमान में आसाराम 29 अक्टूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं.

दोबारा जेल में सरेंडर करना पड़ेगा

वकीलों ने तर्क दिया कि यदि जमानत अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया तो उनका उपचार अधूरा रह जाएगा और उन्हें दोबारा जेल में सरेंडर करना पड़ेगा. साथ ही यह भी बताया गया कि सजा के खिलाफ दायर अपील पर 20 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि जेल प्रशासन समय-समय पर आसाराम को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहा है और उपचार में कोई कमी नहीं है.

7 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अंतरिम जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में निर्धारित शर्तों को अधिकांशतः यथावत रखा है, हालांकि तीन कांस्टेबल की निगरानी संबंधी शर्त में आंशिक राहत दी गई है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत अवधि के दौरान आसाराम केवल उपचार के उद्देश्य से बाहर रह सकेंगे. उन्हें किसी भी धार्मिक सभा में शामिल होने, भीड़ एकत्र करने या देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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