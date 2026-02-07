Zee Rajasthan
Jodhpur News: हाईकोर्ट के शनिवार कोर्ट खोलने के फैसले पर अधिवक्ताओं का तीखा विरोध, आज न्यायिक कार्य ठप

Rajasthan High Court Boycott Today: जोधपुर और जयपुर में आज राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार रहेगा. हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को भी न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के फैसले के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जोधपुर बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ ने एकजुट होकर विरोध जताया है.

Jodhpur High Court News: जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में आज (शनिवार) न्यायिक कार्य बहिष्कार रहेगा. हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया है. जोधपुर और जयपुर दोनों खंडपीठों में आज कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा. राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जोधपुर बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बहिष्कार का ऐलान किया है.


हाईकोर्ट का फैसला और अधिवक्ताओं का विरोध
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में शनिवार को भी न्यायिक कार्य दिवस घोषित किया था, ताकि लंबित मामलों का निस्तारण तेज हो सके. लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि यह फैसला उनके कार्यभार, छुट्टियों और पारिवारिक जीवन पर बोझ डालेगा. अधिवक्ताओं का तर्क है कि पहले से ही हाईकोर्ट में काम का बोझ बहुत ज्यादा है. शनिवार को भी कार्य करने से उनकी सेहत और परिवार पर असर पड़ेगा. तीनों प्रमुख अधिवक्ता संगठनों ने इस फैसले को एकतरफा बताया और कहा कि इससे पहले कोई चर्चा या सहमति नहीं ली गई.


जोधपुर और जयपुर में पूर्ण बहिष्कार
जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि आज जोधपुर और जयपुर दोनों बेंचों में कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं होगा. न तो कोई याचिका दाखिल होगी और न ही कोई सुनवाई में हिस्सा लिया जाएगा. संगठनों ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता या अधिवक्ताओं से चर्चा नहीं करता, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा.

बार एसोसिएशन की मांग
अधिवक्ताओं की मांग है कि शनिवार को न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने का फैसला वापस लिया जाए. वे कहते हैं कि पहले से ही हाईकोर्ट में हजारों मामले लंबित हैं और स्टाफ की कमी है. शनिवार को काम करने से गुणवत्ता प्रभावित होगी. संगठनों ने हाईकोर्ट प्रशासन से तुरंत वार्ता की मांग की है.

न्यायिक कार्य पर असर
आज के बहिष्कार से हाईकोर्ट में सभी तरह की सुनवाई प्रभावित होगी. कई महत्वपूर्ण मामले, जमानत याचिकाएं और अन्य प्रकरण टल जाएंगे. अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है और वे न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन बिना सहमति के फैसला स्वीकार नहीं करेंगे.

