Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jodhpur News: 24 साल की सेवा के बाद बर्खास्त अध्यापिका को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

Jodhpur News: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट से 24 वर्षों से सेवारत एक अध्यापिका को बड़ी अंतरिम राहत मिली है. जस्टिस रेखा बोराणा की बेंच ने अध्यापिका की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 20, 2026, 08:01 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 08:01 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी, माउंट आबू में -2.6°C तक गिरा पारा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी, माउंट आबू में -2.6°C तक गिरा पारा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी और बीकानेर पहुंचे रेड जोन में, कई शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल
6 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान में हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी और बीकानेर पहुंचे रेड जोन में, कई शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज और महंगा हुआ सोना, चांदी ने तोड़ दिए अभी तक के सारे रिकॉर्ड, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज और महंगा हुआ सोना, चांदी ने तोड़ दिए अभी तक के सारे रिकॉर्ड, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

आज से राजस्थान में भयंकर रूप लेने वाला है मौसम, बैक-टू-बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से जमकर बरसेंगे बादल, इस दिन से बारिश का अलर्ट जारी
9 Photos
Rajasthan Weather update

आज से राजस्थान में भयंकर रूप लेने वाला है मौसम, बैक-टू-बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से जमकर बरसेंगे बादल, इस दिन से बारिश का अलर्ट जारी

Jodhpur News: 24 साल की सेवा के बाद बर्खास्त अध्यापिका को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अध्यापिका अनिता की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के प्रभाव और संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार तथा अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2026 को निर्धारित की है. यह अंतरिम राहत याचिकाकर्ता अनिता के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनकी नौकरी फिलहाल सुरक्षित हो गई है. अनिता वर्ष 2000 से राजस्थान शिक्षा विभाग में अध्यापिका के पद पर तैनात हैं और पिछले 24 वर्षों से निरंतर सेवा दे रही हैं.

नियुक्ति के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का विवाद
याचिकाकर्ता अनिता की ओर से अधिवक्ता मोहित शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए विस्तृत दलीलें प्रस्तुत कीं. उन्होंने बताया कि अनिता की नियुक्ति वर्ष 2000 में अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के तहत हुई थी. नियुक्ति के समय उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी का भी बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था. अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के पति की जाति के आधार पर जारी किया गया था, न कि किसी फर्जी दस्तावेज या गलत तथ्यों के आधार पर. यह प्रमाण पत्र वैध तरीके से प्राप्त किया गया था और इसमें कोई धोखाधड़ी का तत्व नहीं था.

बर्खास्तगी आदेश और अपील का खारिज होना
अधिवक्ता मोहित शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी बर्खास्तगी आदेश को अपीलीय स्तर पर भी बरकरार रखा गया था. विभाग ने दावा किया था कि अनिता ने अनुसूचित जाति श्रेणी का गलत दावा किया, जबकि वे ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं. हालांकि, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला तथ्यों को छिपाने या धोखाधड़ी का नहीं है. यदि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तब भी अनिता अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की कट-ऑफ से काफी अधिक अंक प्राप्त कर चुकी थीं. वे मेरिट सूची में सामान्य श्रेणी या ओबीसी के आधार पर चयन के लिए पूरी तरह पात्र थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कोर्ट का अंतरिम आदेश और राहत
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने 16 अगस्त 2024 (संशोधित 17 अगस्त 2024) के बर्खास्तगी आदेश तथा 9 अक्टूबर 2025 के अपीलीय आदेश के प्रभाव और संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है. इस फैसले से अनिता को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब अगली सुनवाई तक उनकी सेवा जारी रहेगी और वे अपनी ड्यूटी निर्वहन कर सकेंगी. कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा करते हुए मामले की गहन जांच का रास्ता साफ किया है.

मामले का महत्व और संभावित प्रभाव
यह मामला प्रमाण पत्रों की वैधता, आरक्षण नीति के दुरुपयोग के आरोपों और सरकारी कर्मचारियों के सेवा अधिकारों से जुड़ा है. ऐसे कई मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जहां जाति प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाए जाते हैं. हाईकोर्ट का यह फैसला अन्य समान मामलों में भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि याचिकाकर्ता की दलीलें सही साबित हुईं, तो यह आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा. राज्य सरकार को अब नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा और मामले में अपना पक्ष रखना होगा. कुल मिलाकर, यह फैसला हजारों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news