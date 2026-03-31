Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

विवादित बगीचे पर वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द, राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को दी राहत

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को बड़ी राहत देते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल का यथास्थिति आदेश निरस्त कर दिया है. न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे) देने के लिए जरूरी कानूनी शर्तों का पालन नहीं किया गया था.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 31, 2026, 08:46 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 08:46 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आज भरवाने से पहले जरूर करें चेक! जानें कहां सस्ता-कहां महंगा?
8 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आज भरवाने से पहले जरूर करें चेक! जानें कहां सस्ता-कहां महंगा?

सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट
6 Photos
Sikar Weather Update

सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान के 17 जिलों में गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 17 जिलों में गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

विवादित बगीचे पर वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द, राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को दी राहत

Jodhpur High Court News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में जोधपुर विकास प्राधिकरण को बड़ी राहत देते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित यथास्थिति आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए आवश्यक कानूनी शर्तों का पालन नहीं किया गया.


मामला शहर की एक विवादित बगीचे/हरित भूमि से जुड़ा है, जिसे वादी पक्ष ने वक्फ संपत्ति बताते हुए उस पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी. वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस मांग को स्वीकार करते हुए जेडीए और नगर निगम को स्थिति में बदलाव न करने के निर्देश दिए थे. इस आदेश को चुनौती देते हुए जेडीए ने वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य व अधिवक्ता रजत दवे के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.


अपील में जेडीए की ओर से दलील दी गई कि 22 अक्टूबर 1966 के विनिमय विलेख में उक्त भूमि का उल्लेख संपत्ति के रूप में नहीं है, बल्कि इसे केवल सीमांकन के रूप में दर्शाया गया है. साथ ही वादी पक्ष न तो स्वामित्व और न ही कब्जे का कोई ठोस दस्तावेज पेश कर पाया. हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि वादी पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्तें प्रथमदृष्टया मामला, संतुलन की सुविधा और अपूरणीय क्षति साबित करने में विफल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


अदालत ने कहा कि जब स्वामित्व विवादित हो और कब्जा भी सिद्ध न हो, तो केवल निषेधाज्ञा की मांग करना न्यायसंगत नहीं है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ट्रिब्यूनल ने बिना पर्याप्त आधार के यथास्थिति का आदेश देकर जेडीए और नगर निगम के वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया. इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का 20 नवंबर 2025 का आदेश रद्द करते हुए वादी की अस्थायी निषेधाज्ञा याचिका खारिज कर दी. साथ ही ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि मुख्य वाद का निस्तारण एक वर्ष के भीतर किया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news