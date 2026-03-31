विक्रम भट्ट मामले में हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, केवल विवादित राशि तक सीमित कार्रवाई, बैंक खाते पूरी तरह फ्रीज करना गलत

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने फिल्म निर्माता श्वेतांबरी विक्रम भट्‌ट से जुड़े बैंक खाते फ्रीज मामले में अहम निर्णय देते हुए कहा कि जांच के नाम पर पूरे बैंक खाते को ब्लॉक करना उचित नहीं है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विवादित राशि तक ही निकासी पर रोक लगाई जा सकती है, जबकि अन्य लेनदेन सामान्य रूप से जारी रहेंगे.

मामला उदयपुर निवासी डॉ. अजय मुरडिया द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें फिल्म निर्माण के नाम पर भारी निवेश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के अनुसार, अलग-अलग फिल्मों के लिए करीब 44.28 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ, जिसमें से लगभग 30 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है. इसी आधार पर भूपालपुरा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस के निर्देश पर बैंकों ने याचिकाकर्ताओं के सभी खातों को पूरी तरह फ्रीज कर दिया था.

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि इससे उनके दैनिक खर्च, व्यापारिक कामकाज और कर्मचारियों के भुगतान पर गंभीर असर पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि बैंक खाता फ्रीज करना एक कठोर कदम है और इसे बिना पर्याप्त आधार के लागू करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. अदालत ने यह भी माना कि बैंक खाते आज व्यक्ति के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह रोकना अनुचित है.

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कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल 30 करोड़ रुपये की विवादित राशि तक ही रोक लागू रहेगी और बाकी खातों को तत्काल प्रभाव से संचालित किया जाए. साथ ही संबंधित बैंकों को चार खातों को डी-फ्रीज करने के आदेश भी दिए गए हैं, जिससे याचिकाकर्ता अपनी सामान्य आर्थिक गतिविधियां जारी रख सकें.

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