राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन केस में हाईकोर्ट की दखल, यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) से जुड़े एक अहम मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए 2 नवंबर 2025 के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है.
Trending Photos
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) से जुड़े एक अहम मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए 2 नवंबर 2025 के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्हें RCA की जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद से हटाया गया था.
जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने आदेश को RCA के संविधान और नियमों के विपरीत मानते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं. याचिकाकर्ता नरेश गहलोत की ओर से अधिवक्ता कुणाल विश्नोई ने अदालत को बताया कि 2 नवंबर 2025 का आदेश पूर्णतः अवैध है.
यह भी पढ़ें- जयपुर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ऑडी कार ने ठेलों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल
उन्होंने कहा कि आरसीए ने इससे पहले 11 अक्टूबर 2025 को जिला क्रिकेट संघ जोधपुर (DCA) को अयोग्य घोषित कर डि-अफिलिएट कर दिया था. इसके चलते उसी दिन से डीसीए जोधपुर के तत्कालीन अध्यक्ष धनंजय सिंह का पद स्वतः समाप्त हो गया था. इसके बावजूद उनके हस्ताक्षरों से 2 नवंबर 2025 का आदेश जारी किया गया, जबकि उस समय उन्हें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था.
यह भी पढ़ें- बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में CBI की चार्जशीट, गुलामुद्दीन और आबिदा पर हत्या का आरोप
इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि यह आदेश आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर की मौजूदगी और अनुमति के बिना पारित किया गया. कन्वीनर ने स्वयं किसी बैठक के आयोजन से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए आदेश के प्रभाव व संचालन पर रोक लगाई और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
यह भी पढ़ें-कोटपूतली-बहरोड़ में दिल दहला देने वाला हादसा, सोसायटी पार्किंग में कार ने मासूम को कुचला
यह भी पढ़ें- Rajasthan Female Supervisor Recruitment 2026: महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी प्रक्रिया
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!