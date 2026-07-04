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ढाई साल बाद भी नहीं मिली भंवरी देवी के वारिसों को पेंशन, हाईकोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड में उनके वारिसों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को अंतिम मौका दिया है. कोर्ट ने 18 जुलाई 2026 तक आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 04, 2026, 11:32 PM|Updated: Jul 04, 2026, 11:32 PM
ढाई साल बाद भी नहीं मिली भंवरी देवी के वारिसों को पेंशन, हाईकोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश
Image Credit: Rajasthan High CourtSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड में उनके वारिसों को न्यायालय के आदेश के बावजूद पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं मिलने पर पालना का अंतिम अवसर दिया.

18 जुलाई तक आदेश की पालना करने के निर्देश

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न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को 18 जुलाई 2026 तक 12 जनवरी 2024 के आदेश की पूर्ण पालना करने के निर्देश दिए हैं. आदेश की अनुपालना नहीं होने पर चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को 21 जुलाई 2026 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

याचिकाकर्ता साहिल पेमावत एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने न्यायालय को बताया कि भंवरी देवी की 1 सितंबर 2011 को हत्या के बाद हाईकोर्ट ने उनके वारिसों को बकाया सेवा परिलाभ, नियमित पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और ब्याज सहित भुगतान के आदेश दिए थे. इसके बावजूद करीब 30 माह बीत जाने पर भी आदेश की पालना नहीं की गई.

हाईकोर्ट ने पहले ही पेंशन और सेवा लाभ देने के दिए थे आदेश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि पेंशन संबंधी प्रस्ताव पेंशन विभाग को भेज दिया गया है और स्वीकृति लंबित है. इस पर कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 18 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.

याचिका में चिकित्सा विभाग पर गंभीर आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया कि चिकित्सा विभाग मृत्यु प्रमाण पत्र और सेवा पुस्तिका का हवाला देकर मामले को लंबित रखे हुए हैं, जबकि विभाग पहले ही भंवरी देवी को मृत मानकर उनकी सेवा समाप्त कर चुका है तथा उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जा चुकी है.

इन अधिकारियों को कोर्ट ने किया तलब

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि तक आदेश की पालना नहीं हुई, तो चिकित्सा सचिव, जोधपुर के सीएमएचओ, चिकित्सा निदेशालय के संबंधित अधिकारी, पेंशन विभाग के निदेशक तथा अन्य अवमानना आरोपित अधिकारियों को 21 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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