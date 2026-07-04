/ढाई साल बाद भी नहीं मिली भंवरी देवी के वारिसों को पेंशन, हाईकोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड में उनके वारिसों को न्यायालय के आदेश के बावजूद पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं मिलने पर पालना का अंतिम अवसर दिया.

18 जुलाई तक आदेश की पालना करने के निर्देश

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न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को 18 जुलाई 2026 तक 12 जनवरी 2024 के आदेश की पूर्ण पालना करने के निर्देश दिए हैं. आदेश की अनुपालना नहीं होने पर चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को 21 जुलाई 2026 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

याचिकाकर्ता साहिल पेमावत एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने न्यायालय को बताया कि भंवरी देवी की 1 सितंबर 2011 को हत्या के बाद हाईकोर्ट ने उनके वारिसों को बकाया सेवा परिलाभ, नियमित पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और ब्याज सहित भुगतान के आदेश दिए थे. इसके बावजूद करीब 30 माह बीत जाने पर भी आदेश की पालना नहीं की गई.

हाईकोर्ट ने पहले ही पेंशन और सेवा लाभ देने के दिए थे आदेश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि पेंशन संबंधी प्रस्ताव पेंशन विभाग को भेज दिया गया है और स्वीकृति लंबित है. इस पर कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 18 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.

याचिका में चिकित्सा विभाग पर गंभीर आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया कि चिकित्सा विभाग मृत्यु प्रमाण पत्र और सेवा पुस्तिका का हवाला देकर मामले को लंबित रखे हुए हैं, जबकि विभाग पहले ही भंवरी देवी को मृत मानकर उनकी सेवा समाप्त कर चुका है तथा उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जा चुकी है.

इन अधिकारियों को कोर्ट ने किया तलब

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि तक आदेश की पालना नहीं हुई, तो चिकित्सा सचिव, जोधपुर के सीएमएचओ, चिकित्सा निदेशालय के संबंधित अधिकारी, पेंशन विभाग के निदेशक तथा अन्य अवमानना आरोपित अधिकारियों को 21 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा.

