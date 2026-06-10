/उम्रकैद के बावजूद आसाराम के लिए जेल में जारी रहेंगी ये विशेष सुविधाएं, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Asaram Medical Facilities Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल में बंद आसाराम को उपलब्ध कराई जा रही विशेष चिकित्सा और सहायक सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी कैदी की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जातीं क्योंकि उसके खिलाफ दायर अपील का निस्तारण हो चुका है. कोर्ट ने निर्देश दिए कि 85 वर्षीय आसाराम को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं आगे भी जारी रखी जाएं.

स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने दिया राहत

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जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने आसाराम द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया. याचिका में अधिवक्ता आरएस सलूजा और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत को बताया कि अपील पर फैसला आने के बाद जेल प्रशासन ने कुछ सुविधाएं बंद कर दी हैं, जबकि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

अदालत के समक्ष प्रस्तुत मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आसाराम गंभीर हृदय रोग, मधुमेह, किडनी संबंधी समस्याओं, ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों की कमजोरी तथा अन्य जटिल बीमारियों से पीड़ित हैं. कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने को उचित माना.

बेड और बिस्तर उपलब्ध कराने के निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों को भी गरिमापूर्ण जीवन और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अधिकार प्राप्त है. अदालत ने माना कि आसाराम की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें बेड और आवश्यक बिस्तर उपलब्ध कराना जरूरी है. इसके लिए जेल प्रशासन को तत्काल आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

भोजन और अल्कलाइन पानी की सुविधा रहेगी जारी

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी स्रोत से भोजन प्राप्त करने की पूर्व व्यवस्था यथावत बनी रहेगी. हालांकि दिन में एक बार भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके साथ ही अब उन्हें अल्कलाइन पानी उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी गई है. अदालत ने कहा कि यह सुविधा पूर्व आदेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू रहेगी.

दो सहायकों की व्यवस्था और चिकित्सकीय सुविधा बरकरार

हाईकोर्ट ने दो सहायकों की व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अपनी पसंद के व्यक्तियों को सहायक नियुक्त करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया. अदालत ने जेल प्रशासन को ऐसे सक्षम और इच्छुक व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए कहा है.

वहीं निजी एम्बुलेंस की स्थायी अनुमति देने से कोर्ट ने इनकार किया है, लेकिन किसी चिकित्सकीय आपात स्थिति में उपयुक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही निजी चिकित्सक डॉ. सचित भोला को प्रत्येक 15 दिन में एक बार जेल में मुलाकात की अनुमति दी गई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में न्यायालयों द्वारा दी गई सभी चिकित्सा सुविधाएं और व्यवस्थाएं भविष्य में भी प्रभावी बनी रहेंगी.