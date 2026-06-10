Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /उम्रकैद के बावजूद आसाराम के लिए जेल में जारी रहेंगी ये विशेष सुविधाएं, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

उम्रकैद के बावजूद आसाराम के लिए जेल में जारी रहेंगी ये विशेष सुविधाएं, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने 85 वर्षीय आसाराम को जेल में मिल रही चिकित्सा और सहायक सुविधाएं जारी रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उम्र और गंभीर बीमारियों को देखते हुए कैदी को भी गरिमापूर्ण जीवन और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 10, 2026, 09:58 AM|Updated: Jun 10, 2026, 10:36 AM
उम्रकैद के बावजूद आसाराम के लिए जेल में जारी रहेंगी ये विशेष सुविधाएं, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Image Credit: AI Generated

Asaram Medical Facilities Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल में बंद आसाराम को उपलब्ध कराई जा रही विशेष चिकित्सा और सहायक सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी कैदी की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जातीं क्योंकि उसके खिलाफ दायर अपील का निस्तारण हो चुका है. कोर्ट ने निर्देश दिए कि 85 वर्षीय आसाराम को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं आगे भी जारी रखी जाएं.

स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने दिया राहत

Add Zee News as a Preferred Source

जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने आसाराम द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया. याचिका में अधिवक्ता आरएस सलूजा और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत को बताया कि अपील पर फैसला आने के बाद जेल प्रशासन ने कुछ सुविधाएं बंद कर दी हैं, जबकि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

अदालत के समक्ष प्रस्तुत मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आसाराम गंभीर हृदय रोग, मधुमेह, किडनी संबंधी समस्याओं, ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों की कमजोरी तथा अन्य जटिल बीमारियों से पीड़ित हैं. कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने को उचित माना.

बेड और बिस्तर उपलब्ध कराने के निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों को भी गरिमापूर्ण जीवन और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अधिकार प्राप्त है. अदालत ने माना कि आसाराम की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें बेड और आवश्यक बिस्तर उपलब्ध कराना जरूरी है. इसके लिए जेल प्रशासन को तत्काल आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

भोजन और अल्कलाइन पानी की सुविधा रहेगी जारी

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी स्रोत से भोजन प्राप्त करने की पूर्व व्यवस्था यथावत बनी रहेगी. हालांकि दिन में एक बार भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके साथ ही अब उन्हें अल्कलाइन पानी उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी गई है. अदालत ने कहा कि यह सुविधा पूर्व आदेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू रहेगी.

दो सहायकों की व्यवस्था और चिकित्सकीय सुविधा बरकरार

हाईकोर्ट ने दो सहायकों की व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अपनी पसंद के व्यक्तियों को सहायक नियुक्त करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया. अदालत ने जेल प्रशासन को ऐसे सक्षम और इच्छुक व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए कहा है.

वहीं निजी एम्बुलेंस की स्थायी अनुमति देने से कोर्ट ने इनकार किया है, लेकिन किसी चिकित्सकीय आपात स्थिति में उपयुक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही निजी चिकित्सक डॉ. सचित भोला को प्रत्येक 15 दिन में एक बार जेल में मुलाकात की अनुमति दी गई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में न्यायालयों द्वारा दी गई सभी चिकित्सा सुविधाएं और व्यवस्थाएं भविष्य में भी प्रभावी बनी रहेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में यूथ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सीकर में मशाल जुलूस में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब

ट्रेंडिंग न्यूज़

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

झुंझुनूं में धूलभरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट

भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं

सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर UDH मंत्री झाबरसिंह खर्रा का बयान, जानें क्या कहा?

कोटा प्रसूता मौत कांड की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! हर मौत की वजह अलग, जानें क्या है दर्दनाक हकीकत

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

"मौत का मंगलवार"... 10 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही!

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, दिल्ली की 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

खेतड़ी में किन्नर समाज की सराहनीय पहल, नानी बाई के कार्यक्रम में भरा मायरा

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

RSS में बदलाव के संकेत, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम बोले-संघ में लाइक-डिसलाइक नहीं, संगठन विचार सर्वोपरि

TAGS:
Jodhpur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिजली गुल होते ही चोरों का धावा, घर में घुसकर नवविवाहिता के 25 लाख के गहने किए पार
rajasthan crime news
2
Rajasthan News
3
Barmer News
4
Udaipur News
5
Rajasthan News