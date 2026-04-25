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जोधपुर में वायुसेना और सेना के संवेदनशील ठिकानों के पास अवैध निर्माणों पर हाईकोर्ट की सख्ती, तीन महीने में सर्वे कर सख्त कार्रवाई के आदेश

Illegal Constructions Jodhpur: राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के पाबूपुरा क्षेत्र में वायुसेना और भारतीय सेना के संवेदनशील ठिकानों के आसपास हुए अवैध निर्माणों पर गंभीर चिंता जताते हुए सख्ती दिखाई है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 25, 2026, 10:04 AM|Updated: Apr 25, 2026, 10:04 AM
जोधपुर में वायुसेना और सेना के संवेदनशील ठिकानों के पास अवैध निर्माणों पर हाईकोर्ट की सख्ती, तीन महीने में सर्वे कर सख्त कार्रवाई के आदेश
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Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के पाबूपुरा क्षेत्र में वायुसेना और सेना के संवेदनशील ठिकानों के आसपास हुए अवैध निर्माणों को लेकर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीने के भीतर विस्तृत सर्वे कर नियमों के विरुद्ध बने निर्माणों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करें.

जस्टिस विनीत कुमार माथुर व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास निर्माण कार्य केवल रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नियमों के तहत ही किया जा सकता है. यदि किसी निर्माण में इन नियमों की अनदेखी की गई है या बिना आवश्यक अनुमति कार्य किया गया है, तो ऐसे निर्माणों को हटाना अनिवार्य होगा.

याचिकाकर्ता रोहित नायक व अन्य की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि संबंधित क्षेत्र में कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा अनुमति दी गई, जबकि वे रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थे. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है. केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत पक्ष में यह भी बताया गया कि कुछ स्थानों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की स्थिति पाई गई है. ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है.

कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि वे सभी संदिग्ध निर्माणों की जांच करें और यदि वे नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं, तो उन्हें हटाया जाए. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले संबंधित रक्षा प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. बिना एनओसी के किए गए निर्माण को अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि सर्वे के दौरान यदि किसी प्रकार का अवैध कब्जा सामने आता है, तो उसे भी हटाया जाए. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे से इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो. तीन माह की समय सीमा तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए.

कोर्ट ने जेडीए सचिव, जिला कलेक्टर, तहसीलदार एवं टाउन प्लानर सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट 3 अगस्त तक न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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