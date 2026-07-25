/HC ने अवमानना मामले में दिखाई सख्ती, प्रतिवादियों को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजूवास विश्वविद्यालय अर्थात राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से जुड़े वेतन भुगतान के आदेश की पालना नहीं होने के मामले में गंभीरता दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में दिए गए आदेश की पालना अब तक नहीं की गई है.

ऐसे में संबंधित प्रतिवादियों को 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताना होगा कि आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें कारावास की सजा क्यों नहीं दी जाए और आदेश की पालना होने तक उनका वेतन अटैच क्यों नहीं किया जाए.

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न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने अजीत सिंह झाला बनाम आरूषी मलिक मामले में आदेश पारित किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता भावित शर्मा ने बताया कि मामले के साथ चार अन्य अवमानना याचिकाएं भी जुड़ी हुई हैं. सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि डिवीजन बेंच के आदेश की गलत व्याख्या के कारण अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं.

उनका कहना था कि याचिकाकर्ताओं को सभी भुगतान किए जा चुके हैं और अब कुछ भी बकाया नहीं है. साथ ही सिंगल बेंच के समक्ष आदेश की समीक्षा/रिकॉल के लिए याचिका लंबित होने की जानकारी भी दी गई. हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि इसी प्रकार की दलीलें पूर्व में 8 जुलाई 2025 को समन्वय पीठ के समक्ष भी रखी गई थीं, जिन्हें स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था.

कोर्ट ने पूर्व आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उस वेतनमान के न्यूनतम वेतन के हकदार हैं, जिसमें वे विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे. समन्वय पीठ ने 8 जुलाई 2025 को प्रतिवादियों को आदेश की पालना के लिए समय देते हुए 5 अगस्त 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

साथ ही स्पष्ट किया था कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश की पालना नहीं हुई तो अवमाननाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से तलब कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है. सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि निर्धारित समय बीतने के बावजूद आदेश की पालना नहीं हुई है. कोर्ट ने अब प्रतिवादियों को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई में उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें कारावास की सजा क्यों नहीं दी जाए और अनुपालन तक वेतन अटैच करने की कार्रवाई क्यों न की जाए.