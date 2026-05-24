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जांच पूरी होने पर परिवादी को मिलेगी फाइनल रिपोर्ट की प्रति, हाईकोर्ट ने दोहराए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि एफआईआर दर्ज कराने वाले सूचना दाता या परिवादी को जांच पूरी होने के बाद पुलिस की अंतिम रिपोर्ट या चालान की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराना कानूनी रूप से आवश्यक है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 24, 2026, 10:43 AM|Updated: May 24, 2026, 10:43 AM
जांच पूरी होने पर परिवादी को मिलेगी फाइनल रिपोर्ट की प्रति, हाईकोर्ट ने दोहराए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
Image Credit: Rajasthan High Court:


Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि एफआईआर दर्ज कराने वाले सूचना दाता या परिवादी को जांच पूरी होने के बाद पुलिस की अंतिम रिपोर्ट अथवा चालान की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराना कानूनन आवश्यक है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.


जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता ईश्वर प्रसाद की याचिका पर निर्देश दिए है. याचिकाकर्ता ईश्वर प्रसाद ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2)(ii) के तहत जांच एजेंसियों का दायित्व है कि वे जांच पूरी होने पर अंतिम रिपोर्ट की प्रति परिवादी को भी उपलब्ध कराएं.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष बताया गया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पहले ही 9 अप्रैल 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी कर चुके हैं. यह संचार सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले भगवंत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनुपालन में जारी किया गया था. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति जांच के परिणाम में प्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता है.


इसलिए पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और जांच में हुई कार्रवाई की जानकारी उसे देना आवश्यक है. कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी निर्देश पर्याप्त हैं, इसलिए अलग से नए आदेश की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना पूरी गंभीरता और भावना के साथ की जाए. इसके साथ ही याचिका का निस्तारण कर दिया गया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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