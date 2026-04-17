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राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल टला संकट, हाईकोर्ट ने कही यह बात

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने हर सत्र में प्राध्यापकों को हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सेवा जारी रखने की अनुमति दी और सरकार से जवाब मांगा. फैसले से शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 17, 2026, 08:23 AM|Updated: Apr 17, 2026, 08:23 AM
राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल टला संकट, हाईकोर्ट ने कही यह बात
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज प्राध्यापकों को हर सत्र के बाद हटाकर नई नियुक्तियां करने की प्रक्रिया पर अहम रोक लगाते हुए बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है. इस फैसले से प्रदेशभर के प्राध्यापकों को राहत मिली है, जो लंबे समय से इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता प्राध्यापक आगामी सत्र में भी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे और उन्हें बीच में हटाया नहीं जा सकेगा.

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजित पुरोहित की खंडपीठ ने पारित किया. खंडपीठ ने डॉ. सुनील बिश्नोई सहित 34 प्राध्यापकों द्वारा दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार, संबंधित विभागों और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है.

हर सत्र के अंत में प्राध्यापकों को हटाकर नई नियुक्तियां करना अनुचित

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के माध्यम से संचालित करना शुरू कर दिया है. इससे वर्ष 1986 के सेवा नियम प्रभावहीन हो रहे हैं और शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों में अस्थिरता उत्पन्न हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हर सत्र के अंत में प्राध्यापकों को हटाकर नई नियुक्तियां करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है.

अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि सरकार की यह व्यवस्था संविधान की मूल भावना के विपरीत प्रतीत होती है. खंडपीठ ने यह भी संकेत दिया कि इस प्रकार की प्रक्रिया से सेवा नियमों और संवैधानिक प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. न्यायालय ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर इस सोसायटी के गठन को अवैध क्यों न घोषित किया जाए, जो पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे को दरकिनार कर कार्य कर रही है.

सुधरेगी सरक्षा व्यवस्था

इस अंतरिम आदेश के तहत फिलहाल याचिकाकर्ता प्राध्यापकों को राहत देते हुए उन्हें अपने पदों पर कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है. इसका सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा, जिन्हें हर सत्र के बाद अस्थिरता का सामना करना पड़ता था. साथ ही यह आदेश प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्थायित्व और पारदर्शिता को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत का अंतिम निर्णय भी इसी दिशा में आता है, तो राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव संभव हैं. इससे न केवल शिक्षकों की सेवा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि छात्रों को भी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी.

फिलहाल, सभी की नजरें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें राज्य सरकार को अपने पक्ष में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करना होगा.

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