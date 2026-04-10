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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश रद्द

Rajasthan High Court: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों में अहम दिशा-निर्देश जारी करते हुए डीएसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया. जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई और प्रारंभिक जांच के सीधे एफआईआर का आदेश देना कानून के विपरीत है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 10, 2026, 09:06 AM IST | Updated:Apr 10, 2026, 09:06 AM IST

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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश रद्द

FIR quashed against DSP: श्रीगंगानगर की विशेष अदालत के 21 नवंबर 2025 के उस आदेश से जुड़ा था, जिसमें डीएसपी प्रशांत कौशिक, एसआई सरदार सिंह, एएसआई मनोहर सिंह और चालक किशन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. यह आदेश टेकचंद द्वारा दायर परिवाद पर पारित हुआ था, जिसमें पुलिस जांच में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूरा विवाद दो पक्षों के बीच चल रहे क्रॉस-मुकदमों से उत्पन्न हुआ. एक ओर अगस्त 2025 में टेकचंद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी.


वहीं टेकचंद ने जवाब में सितंबर में क्रॉस-केस दर्ज कराया, लेकिन जांच में वह मामला कमजोर पाया गया और पुलिस ने 25 नवंबर 2025 को नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दे दी. इस बीच टेकचंद ने 1 नवंबर 2025 को विशेष अदालत में चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया, जिस पर अदालत ने बिना पर्याप्त परीक्षण के एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया. हाईकोर्ट ने इस आदेश को यांत्रिक बताते हुए कहा कि निचली अदालत ने न तो मामले की पृष्ठभूमि पर विचार किया और न ही प्रतिशोध की संभावना को परखा.


अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 को सुरक्षात्मक छलनी बताते हुए कहा कि यह प्रावधान लोक सेवकों को झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाने के लिए बनाया गया है. इसके तहत किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना और उसके वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट लेना अनिवार्य है.

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हाईकोर्ट ने आदेश को निरस्त करते हुए मामले को पुनः निचली अदालत को भेज दिया और निर्देश दिया कि पहले विधि अनुसार प्रारंभिक जांच की जाए. साथ ही सभी पक्षों को सुनकर ही एक कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश पारित किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द पुरोहित व अधिवक्ता मयंक रॉय ने पैरवी की.

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