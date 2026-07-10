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MSP पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने की व्यवस्था बताए सरकार

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने कहा कि केवल एमएसपी घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को उस मूल्य पर फसल बेचने की प्रभावी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है. अदालत ने सरकारी खरीद केंद्रों, खरीद एजेंसियों और उनकी कार्यप्रणाली का विस्तृत ब्यौरा अगली सुनवाई से पहले पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को होगी.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 10, 2026, 12:34 PM|Updated: Jul 10, 2026, 12:34 PM
MSP पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने की व्यवस्था बताए सरकार
Image Credit: Government ProcurementSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Government Procurement: राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के रवैये पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है. यदि किसानों को बाजार में एमएसपी के अनुरूप खरीदार नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी सरकारी खरीद तंत्र उपलब्ध कराए. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में किसानों को घोषित समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और सरकारी खरीद किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है.


सरकार से खरीद केंद्रों और एजेंसियों का पूरा ब्यौरा मांगा

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न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण और न्यायाधीश अनुरूप सिंघी की खंडपीठ भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रांत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि राजस्थान में संचालित सभी सरकारी खरीद केंद्रों, खरीद एजेंसियों और उनकी कार्यप्रणाली का विस्तृत तथ्यात्मक विवरण अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत किया जाए. कोर्ट ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि प्रदेश में कितने खरीद केंद्र सक्रिय हैं और किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने का अवसर किस प्रकार उपलब्ध कराया जा रहा है.


याचिका में मंडियों में एमएसपी से कम कीमत पर बिक्री का आरोप

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रमनदीप सिंह खरलिया ने अदालत को बताया कि राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 के तहत मंडी समितियों का दायित्व है कि किसानों की उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर नहीं बिके. इसके बावजूद प्रदेश की अनेक कृषि मंडियों में विभिन्न फसलों की नीलामी एमएसपी से कम कीमत पर की जा रही है. याचिका में यह भी कहा गया कि खुली नीलामी के दौरान एमएसपी को आधार मूल्य नहीं बनाया जाता, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और कानून का मूल उद्देश्य भी प्रभावित होता है.


एफसीआई, नेफेड और सीसीआई की भूमिका पर भी मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से तथा अन्य फसलों की खरीद नेफेड और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) जैसी नामित एजेंसियों द्वारा की जाती है. ऐसे में सरकार यह स्पष्ट करे कि इन एजेंसियों के कितने खरीद केंद्र प्रदेश में संचालित हैं और जिन क्षेत्रों में किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है, वहां सरकारी खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.


12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ दिलाने के लिए मजबूत और प्रभावी खरीद तंत्र विकसित करना सरकार की जिम्मेदारी है. केवल एमएसपी की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीद केंद्रों की संख्या, एजेंसियों की कार्यप्रणाली और किसानों तक एमएसपी पहुंचाने की व्यवस्था का पूरा विवरण शामिल होगा. मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है. यह मामला प्रदेश के लाखों किसानों के हितों से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अगली सुनवाई में सरकार की रिपोर्ट पर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा.'

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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