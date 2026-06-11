Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /मृत्यु की तारीख नहीं... आवेदन के समय के नियम से तय होगी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता: हाईकोर्ट का अहम आदेश

मृत्यु की तारीख नहीं... आवेदन के समय के नियम से तय होगी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता: हाईकोर्ट का अहम आदेश

Rajasthan High Court: जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार के फैसले को गलत बताते हुए अविवाहित बहन को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि एक अविवाहित महिला को अपनी मृत सरकारी कर्मचारी बहन के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकता है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 11, 2026, 10:01 AM|Updated: Jun 11, 2026, 10:01 AM
मृत्यु की तारीख नहीं... आवेदन के समय के नियम से तय होगी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता: हाईकोर्ट का अहम आदेश
Image Credit: Compassionate appointment:

Compassionate appointment: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में राज्य सरकार के उस निर्णय को गलत ठहराया है, जिसमें एक अविवाहित महिला को उसकी मृत सरकारी कर्मचारी बहन के आश्रित होने के बावजूद नियुक्ति का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि पात्रता का परीक्षण केवल मृत्यु की तारीख के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि आवेदन के समय कौन से नियम प्रभावी थे.


इसी आधार पर हाईकोर्ट ने विभागीय आदेश रद्द कर मामले पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं. जोधपुर निवासी अरुणा ओझा की ओर से अधिवक्ता निशित शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनकी बहन करुणा ओझा अभियोजन विभाग में अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं. करुणा ओझा का 13 सितंबर 2021 को निधन हो गया था. वह अविवाहित थीं और अरुणा ओझा पूरी तरह उन पर निर्भर थीं.

Add Zee News as a Preferred Source


करुणा ओझा की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर 2021 को राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 में संशोधन किया. संशोधन के तहत अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी की आश्रित अविवाहित बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना गया. इसके बाद अरुणा ओझा ने निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति के लिए आवेदन किया.


हालांकि अभियोजन विभाग ने नवंबर 2023 में उनका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि संशोधित नियम करुणा ओझा की मृत्यु के बाद लागू हुए थे और इन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. विभाग ने इसी आधार पर अरुणा को अपात्र मान लिया. जस्टिस अरुण मोंगा ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने मृत्यु के बाद निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन किया था. उस समय संशोधित नियम प्रभाव में आ चुके थे.


अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की मांग नहीं कर रही थीं, बल्कि आवेदन की तारीख पर लागू नियमों के तहत अपने अधिकार का दावा कर रही थीं. कोर्ट ने माना कि विभाग ने पात्रता तय करते समय नियमों की गलत व्याख्या की. केवल इसलिए लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी की मृत्यु संशोधन लागू होने से पहले हुई थी. यदि आवेदन के समय नियम लागू थे तो उनका लाभ संबंधित आवेदक को मिल सकता है.


हाईकोर्ट ने विभाग का आदेश निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि अरुणा ओझा के मामले पर पुनर्विचार किया जाए. यदि वह अन्य सभी शर्तों के अनुसार पात्र पाई जाती हैं तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए. यह प्रक्रिया आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने के दो माह के भीतर पूरी करनी होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

ट्रेंडिंग न्यूज़

भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

गले से मंगलसूत्र तोड़कर भागीं महिलाएं, पीड़िता ने पीछा कर दो को दबोचा

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

किसान खुद तैयार करेंगे बीज ! राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू

राजस्थान SET 2026 का इंतजार खत्म! 14 जून से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

प्रतापगढ़ से महाराष्ट्र तक फैले ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, कुख्यात तस्कर JCB गिरफ्तार

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो होंगे डिफॉल्टर ! राजस्थान परिवहन विभाग ने निकाला सख्त आदेश

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Rajasthan: PTI के 900 पदों पर आई बंपर भर्ती, जून के अंत तक शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें जरूरी योग्यता और आयु सीमा

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

SMS संविदाकर्मी मौत मामला: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपक, पीछे रह गई प्रेग्नेंट पत्नी और 3 साल का बच्चा

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिनदहाड़े 53 लाख की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी, उड़ गए बदमाशों के होश!

Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

TAGS:
Rajasthan High Court

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दीपक सुसाइड केस में बड़ा मोड़! प्रशासन ने मानी कई मांगें, आंदोलन खत्म होने के आसार
SMS Hospital Jaipur
2
Rajasthan News
3
Bikaner News
4
Jaipur News
5
Rajasthan News