राजस्थान हाईकोर्ट में 36 माइक्रोन प्लास्टिक टेंडर पर सवाल, 600 करोड़ के एक्साइज होलोग्राम मामले में केंद्र-राज्य से जवाब

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 36 माइक्रोन प्लास्टिक आधारित एक्साइज होलोग्राम की खरीद से जुड़े टेंडर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Feb 28, 2026, 10:59 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 10:59 PM IST

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 36 माइक्रोन प्लास्टिक आधारित एक्साइज होलोग्राम की खरीद से जुड़े टेंडर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को दो सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश देते हुए मामले को 17 मार्च 2026 के लिए सूचीबद्ध किया है.

याचिकाकर्ता अभिनव थप्पर ने आबकारी विभाग द्वारा करीब 600 करोड़ रुपये के नॉन-रिसाइक्लेबल प्लास्टिक लेबल खरीदने के निर्णय को पर्यावरण कानूनों के विपरीत बताया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजय नेगी ने दलील दी कि निविदा में 36/39 माइक्रोन मोटाई के होलोग्राम की मांग की गई है, जबकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक पर प्रतिबंध है.

खंडपीठ ने राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि कम मोटाई वाले प्लास्टिक होलोग्राम की शर्त किन आधारों पर रखी गई और क्या यह पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तथा संबंधित नियमों के अनुरूप है. कोर्ट ने इस बिंदु पर संक्षिप्त नोट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि 20 जनवरी 2026 को जारी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसे 22 जनवरी को डिजिटल हस्ताक्षरित किया गया.


राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी कर पारित किया गया. इसे शक्ति के दुरुपयोग और कानून से बचने का प्रयास बताया गया है. याचिकाकर्ता ने एहतियाती सिद्धांत और पोल्यूटर पेज सिद्धांत का हवाला देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन बताया है.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी कर पारित किया गया. इसे शक्ति के दुरुपयोग और कानून से बचने का प्रयास बताया गया है. याचिकाकर्ता ने एहतियाती सिद्धांत और पोल्यूटर पेज सिद्धांत का हवाला देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन बताया है.

