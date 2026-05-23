/जोधपुर सहित राजस्थान में जल संकट पर हाईकोर्ट सख्त! पूछा- 2011 की वर्षा जल संचयन नीति कितनी सफल? मांगा जवाब

Rajasthan Water Crisis: राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर सहित प्रदेश में बढ़ते जल संकट और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर चल रही स्वत: संज्ञान याचिका में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2011 में लागू की गई वर्षा जल संचयन नीति का वर्तमान में कितना प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है और जल संरक्षण के लिए अब तक कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं.

न्यायाधीश डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व न्यायाधीश डॉ नुपूर भाटी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अभिषेक मेहता और अदिति मोड ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति के अनुरूप वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए व्यापक नीति लागू की थी. यह नीति नगर निकाय कानूनों और अन्य प्रचलित प्रावधानों के माध्यम से लागू की गई, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए इसकी वास्तविक स्थिति और प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक है.

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एमिकस क्यूरी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि 7 अप्रैल 2011 को जारी की गई राज्य सरकार की नीति काफी विस्तृत और व्यापक है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि आज के समय में उसका पालन किस स्तर तक हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर क्या व्यावहारिक प्रयास किए गए हैं. सुनवाई के दौरान पारंपरिक और विरासत जल स्रोतों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. कोर्ट से आग्रह किया गया कि राज्य सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक बावड़ी, तालाब, कुंड और अन्य जल स्रोतों का पूरा विवरण रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करे. साथ ही यह भी बताया जाए कि इन जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और रखरखाव के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से तैयार विस्तृत कार्ययोजना को भी रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई. कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगा है. केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास तथा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल, एन.एस. राजपुरोहित और सरकारी अधिवक्ता पी.एस. चुंडावत ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया.

सरकारी पक्ष ने कहा कि संबंधित विभागों से विस्तृत निर्देश प्राप्त किए जा रहे हैं और जल्द ही एक समग्र स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. इसमें प्रदेश में जल संकट की स्थिति, जल संरक्षण नीति का क्रियान्वयन, अब तक हुई प्रगति तथा विरासत जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी. खंडपीठ ने राज्य सरकार को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को तय की है.