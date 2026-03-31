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राज्य सरकार की ट्रांसजेंडर नीति पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, OBC श्रेणी पर्याप्त नहीं, 3% अतिरिक्त अंक दिए जाने के निर्देश

Rajasthan High Court on Transgender Rights: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार की ट्रांसजेंडर नीति को अधूरी और अप्रभावी बताते हुए सख्त टिप्पणी की.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 31, 2026, 08:26 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 08:26 AM IST

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राज्य सरकार की ट्रांसजेंडर नीति पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, OBC श्रेणी पर्याप्त नहीं, 3% अतिरिक्त अंक दिए जाने के निर्देश

Rajasthan Transgender Rights: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार की मौजूदा ट्रांसजेंडर नीति को अधूरी, अप्रभावी और अपर्याप्त बताते हुए उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं. न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केवल ओबीसी श्रेणी में शामिल कर देने से नालसा बनाम भारत संघ (2014) के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले की मंशा पूरी नहीं होती.

राज्य सरकार की नीति पर कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि राज्य की मौजूदा नीति ट्रांसजेंडर समुदाय को वास्तविक सामाजिक न्याय नहीं दिला पा रही है. 12 जनवरी 2023 की अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए अदालत ने माना कि इस नीति से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से आने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ दोहरा भेदभाव हो रहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर उसके मूल आरक्षण अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लंबे समय से चली आ रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.


अंतरिम राहत: 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने के निर्देश
खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जब तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ठोस और व्यापक नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अधिकतम अंकों में 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएं. कोर्ट ने इस कदम को वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया. यह अंतरिम राहत ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं में थोड़ी बहुत राहत प्रदान करेगी और उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी.

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याचिका का आधार और याचिकाकर्ता
यह महत्वपूर्ण याचिका ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता गंगा कुमारी द्वारा दायर की गई थी. अधिवक्ता विवेक माथुर और धीरेंद्र सिंह सोढ़ा ने याचिका की पैरवी की. याचिका में 12 जनवरी 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केवल ओबीसी श्रेणी में रखा गया था. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे समुदाय के सदस्यों को उनके जाति-आधारित आरक्षण के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो संवैधानिक रूप से गलत है.

आत्म-पहचान का मौलिक अधिकार
कोर्ट ने आत्म-पहचान के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया. न्यायाधीशों ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी लैंगिक पहचान स्वयं तय करने का अधिकार रखते हैं और राज्य को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए. फैसले में कर्नाटक राज्य के मॉडल का जिक्र करते हुए कहा गया कि क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) की व्यवस्था अपनाने पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सभी वर्गों (SC/ST/OBC/General) में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

सरकार को दिए गए निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए. यह समिति छह माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं का समाधान निकाले. कोर्ट ने समिति से अपेक्षा की कि वह समुदाय के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तृत सिफारिशें दे.

फैसले का महत्व
यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय को वास्तविक समानता और सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बहस को नई दिशा मिलेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य सरकार इस फैसले को सही भावना से लागू करती है तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है.

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