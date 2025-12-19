Zee Rajasthan
राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों की दो एसोसिएशन ने की एकीकृत हाईकोर्ट की मांग, आंदोलन जारी

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने एकीकृत हाईकोर्ट की मांग की, जिसको लेकर आंदोलन जारी है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 19, 2025, 07:43 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 07:43 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एकीकृत हाईकोर्ट की मांग को लेकर पिछले 48 वर्षों से चल रहा आंदोलन आज भी जारी रहा.

आंदोलन की परंपरा के तहत माह के अंतिम कार्य दिवस पर अधिवक्ताओं ने स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया. हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए, जिनसे अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला.

अधिवक्ताओं का आरोप है कि आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से अंतिम कार्य दिवस को बड़ी संख्या में मामलों को सूचीबद्ध किया गया. कई ऐसे प्रकरण, जिनकी सुनवाई जनवरी माह में निर्धारित थी, उन्हें बिना कारण आज के दिन सूचीबद्ध कर दिया गया.

इसके चलते अधिवक्ताओं में नाराजगी फैल गई और हाईकोर्ट के कॉरिडोर में जमकर नारेबाजी की गई. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने कहा कि जोधपुर के अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी परंपरा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि एकीकृत हाईकोर्ट की मांग को लेकर अंतिम कार्य दिवस पर न्यायिक कार्य बहिष्कार की परंपरा पिछले 48 वर्षों से चली आ रही है लेकिन इसे खत्म करने के लिए बार-बार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिवक्ताओं की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत ने कहा कि जोधपुर के अधिवक्ता जयपुर पीठ के विरोध एवं एकीकृत हाईकोर्ट की मांग को लेकर लंबे समय से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं लेकिन देर रात कॉज लिस्ट जारी कर जमानत याचिकाओं सहित बड़ी संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करना गलत है. यह स्पष्ट रूप से आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है, जिसे जोधपुर का वकील समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.
वहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ में वर्ष की अंतिम और चौथी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन किया गया. इस एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जिससे वर्षों से कोर्ट के चक्कर काट रहे पक्ष कारों के चेहरे पर खुशी लौट आई. हालांकि बाद में अधिवक्ताओं की स्वैच्छिक बहिष्कार की वजह से अधिंकाश अधिवक्ता लोक अदालत में पेश नहीं हुए.

​त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम
लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डा नूपुर भाटी, न्यायाधीश सुनील बेनीवाल, न्यायाधीश संजीत पुरोहित द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों के भार को कम करना और आमजन को सुलभ व सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है, जिनमे वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस ,​मोटर दुर्घटना दावा, दीवानी व राजस्व मामले, जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया गए.

वहीं, ​बैंक रिकवरी व बिजली बिल: बकाया ऋण और बिजली से जुड़े मामलों में छूट के साथ निपटारा हुआ. न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी ने बताया की ​लोक अदालत में कोई यहां कोई जीतता नहीं और कोई हारता नहीं, लोक अदालत न्याय व्यवस्था का वह सुलभ माध्यम है, जहां समय और धन दोनों की बचत होती है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस मंच का लाभ उठाएं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

