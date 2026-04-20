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आसाराम सहित सह आरोपियों की अपील पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Jodhpur News: आसाराम की उम्रकैद के खिलाफ दायर अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 20, 2026, 04:14 PM|Updated: Apr 20, 2026, 04:14 PM
आसाराम सहित सह आरोपियों की अपील पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
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Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम व सह आरोपियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आसाराम और अन्य सह-आरोपियों ने 25 अप्रेल 2018 को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में 17 अप्रैल को आसाराम के वकीलों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. इसके बाद पीड़िता के वकील पी. सी. सोलंकी और सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी व उनके सहयोगी कुलदीप सिंह ने पैरवी करते हुए सोमवार को अपनी दलीले पूरी करने के साथ ही कोर्ट ने दोनो पक्षों को लिखित बहस पेश करने के निर्देश देने के साथ फैसला सुरक्षित रखा है.

गौरतलब है कि आसाराम को साल 2013 में उनके जोधपुर के मणाई गांव स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में सह-आरोपी शिवा और शिल्पी को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों (शरद और प्रकाश) को बरी कर दिया गया था.

इसी फैसले को आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अब फैसला सुरक्षित है. लंबे समय आसाराम हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद के साथ जेल में थे, उसके बाद उनको मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जनवरी 2025 से ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया. इस बीच में दो बार उन्होने सरेंडर भी किया. फिलहाल आसाराम अंतरिम जमानत पर बाहर लेकिन उसकी अवधि पूरी होने वाली है. ऐसे में आसाराम ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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