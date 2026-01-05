Zee Rajasthan
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, 47 करोड़ की फिल्म डील विवाद में FIR रद्द करने से इनकार

Rajasthan Highcourt: राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट के उदयपुर में दर्ज 47 करोड़ रुपये की फिल्म डील से जुड़े मामले में एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 05, 2026, 07:35 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 07:35 PM IST

Rajasthan Highcourt: राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को बड़ा झटका लगा है. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने उदयपुर में दर्ज 47 करोड़ रुपये की फिल्म डील से जुड़े मामले में भट्ट और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह मामला केवल अनुबंध उल्लंघन (ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट) का नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया धन की हेराफेरी और धोखाधड़ी का प्रतीत होता है, इसलिए पुलिस जांच जारी रहेगी.

यह एफआईआर उदयपुर के भूपालपुरा निवासी डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत पर दर्ज की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट और अन्य आरोपियों ने फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर भारी निवेश लिया, लेकिन उस धन का निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग न कर गबन किया गया.

शिकायतकर्ता के अनुसार, फिल्म निर्माण के लिए दी गई राशि को अन्य खातों में डायवर्ट किया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि विक्रम भट्ट एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता हैं और शिकायतकर्ता के साथ उनका पहले 40 करोड़ और बाद में 7 करोड़ रुपये के निवेश का करार हुआ था.

वकील ने तर्क दिया कि चार फिल्मों के एग्रीमेंट में से एक फिल्म पूरी हो चुकी है लेकिन इसके बाद शिकायतकर्ता ने फाइनेंस रोक दिया. इसे महज सिविल विवाद बताते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की गई. साथ ही यह भी कहा गया कि एग्रीमेंट के अनुसार, विवाद का क्षेत्राधिकार मुंबई होना चाहिए न की उदयपुर.

वहीं, सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस ने प्रारंभिक जांच की थी, जिसमें पैसों के गबन के ठोस संकेत मिले हैं. कोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि 2.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त ही अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोप केवल अनुबंध के पालन में चूक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर फंड डायवर्जन, पारदर्शिता की कमी और बेईमानी के तत्व सामने आते हैं. प्रारंभिक जांच में फर्जी इनवॉयस और पैसों को घुमाने के सबूत भी मिले हैं.

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि इस मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है और कुछ तथ्यों को छिपाने की बात भी रिकॉर्ड पर आई है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है, तब जांच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है. इसके साथ ही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

