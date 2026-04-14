Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री के निर्देश पर हुए कर्मचारी के निलंबन पर लगी रोक, मांगा जवाब

Panchayati Raj Employee Suspension Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग में एक कर्मचारी के निलंबन के मामले में हस्तक्षेप करते हुए निलम्बन आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी है.जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने रोमा सहारण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष पटेल ने कोर्ट को बताया कि पंचायती राज मंत्री के सीकर और चूरू दौरे के दौरान सफाई और स्वच्छता कार्यों में कथित लापरवाही सामने आई थी.इसके बाद मंत्री के निर्देश पर संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए.इन्हीं निर्देशों के आधार पर 27 मार्च 2026 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव-सह-आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया.

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कोर्ट में दलीलें, 'विवेक का नहीं हुआ इस्तेमाल'

याचिका में यह प्रमुख तर्क रखा गया कि निलंबन आदेश बिना तथ्यों की स्वतंत्र जांच और बिना विवेकपूर्ण विचार के केवल औपचारिक रूप से पारित किया गया.अधिवक्ता ने कहा कि सक्षम अधिकारी के पास भले ही निलंबन का अधिकार हो, लेकिन उसका प्रयोग सोच-समझकर और परिस्थितियों का आकलन कर ही किया जाना चाहिए.केवल उच्च स्तर से मिले निर्देशों के आधार पर यांत्रिक ढंग से कार्रवाई करना कानून सम्मत नहीं है.

हाईकोर्ट का रुख और नोटिस

कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान माना कि मामला विचारणीय है और इसमें यह जांच आवश्यक है कि क्या निलंबन आदेश पारित करते समय संबंधित अधिकारी ने अपने विवेक का सही उपयोग किया या नहीं.इसी के चलते न्यायालय ने राज्य सरकार, कार्मिक विभाग और जिला परिषद सीकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.साथ ही, स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किए गए हैं.कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 27 मार्च 2026 के सस्पेंशन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

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