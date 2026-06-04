/सामने आया वह Video, जिसके चलते अनीता बिश्नोई को किया गया बुरी तरह ट्रोल, आपने देखा?

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Anita Bishnoi Viral Video: राजस्थान के जोधपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई को कथित रूप से जहरीला पदार्थ सेवन करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सक उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. बताया जा रहा है कि अनीता बिश्नोई की हालत में पहले से सुधार है.
दरअसल, परिवार का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग और कथित उत्पीड़न के कारण वह मानसिक तनाव में थीं.
सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बढ़ी चिंता
जानकारी के अनुसार, घटना से पहले अनीता बिश्नोई के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसने उनके फॉलोअर्स और परिचितों की चिंता बढ़ा दी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत जोधपुर के एमडीएम अस्पताल लेकर पहुंचे.
परिवार ने लगाए ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोप
परिवार का कहना है कि अनीता पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं और कथित ट्रोलिंग से परेशान थीं. उनके पति दीनाराम ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार उन्हें निशाना बना रहे थे, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था.
वीडियो में लगाए थे बदनाम करने के आरोप
घटना से पहले साझा किए गए एक वीडियो में अनीता बिश्नोई ने कुछ लोगों पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने और बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही हैं और इस मामले से जुड़े कुछ साक्ष्य भी उनके पास मौजूद हैं.
वहीं, सोशल मीडिया पर उनका वह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया गया. वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही देखिए-
इस वीडियो की वजह से अनीता बिश्नोई को— ओमप्रकाश खीचड़ बीकानेरी (@Omrlp07) June 3, 2026
ट्रॉल किया गया था 🥹 pic.twitter.com/o3f4CPXusi
पुलिस और प्रशासन की नजर
मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस पूरे घटनाक्रम और सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों की जांच कर सकती है. आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों, परिवार के बयानों और अनीता की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी.
सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर फिर उठे सवाल
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग जैसे मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले नकारात्मक व्यवहार का मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. फिलहाल अनीता बिश्नोई के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है और परिवार ने निजता बनाए रखने की अपील की है.
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