राजस्थान-कश्मीर लव स्टोरी में नया मोड़, युवती ने कोर्ट में कहा- निकाह हो चुका मेरा, याचिका हुई खारिज

Jodhpur News: राजस्थान के डीडवाना निवासी युवक द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका आखिरकार वापस ले ली गई जब जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में युवती ने स्वयं उपस्थित होकर दूसरे युवक से निकाह करने की बात कही. युवती ने अपनी सुरक्षा की मांग भी की, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका निरर्थक हो गई.
 

Published:Mar 11, 2026, 08:55 AM IST | Updated:Mar 11, 2026, 08:55 AM IST

Jodhpur News: राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से जुड़े एक दिलचस्प प्रेम प्रसंग से संबंधित मामले में आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया. मामले में राजस्थान के एक युवक ने दावा किया था कि उसने जम्मू-कश्मीर की एक युवती से विवाह किया है और युवती को उसके परिवार ने जबरन अपने पास रखा हुआ है. हालांकि बाद में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में युवती के बयान सामने आने के बाद यह याचिका निरर्थक हो गई.

मामले के अनुसार डीडवाना निवासी जितेंद्र सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उसने जम्मू-कश्मीर की रहने वाली युवती शकीला से फिरोजपुर में विवाह किया था. याचिका में कहा गया था कि विवाह के बाद युवती को उसके परिजन जबरन जम्मू ले गए और उसे उसके साथ रहने नहीं दिया जा रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग को नोटिस जारी किया था तथा जम्मू पुलिस से समन्वय स्थापित कर युवती को दस्तयाब कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे.


इसी दौरान मामले ने नया मोड़ ले लिया जब जम्मू के ही एक अन्य युवक ने भी शकीला से निकाह करने का दावा करते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. इस मामले में 9 फरवरी को युवती शकीला स्वयं जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में पेश हुई और उसने बयान दिया कि उसने जम्मू के युवक के साथ ही निकाह किया है. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके परिवार की ओर से उस पर किसी तीसरे व्यक्ति से जबरन निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा है.

युवती ने अदालत से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग भी की. इस पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि युवती सुरक्षा की मांग करती है तो उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की गई.


मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के 9 फरवरी के आदेश का हवाला दिया. उन्होंने अदालत को बताया कि युवती ने वहां स्वयं उपस्थित होकर दूसरे युवक के साथ निकाह करने की बात कही है और सुरक्षा की मांग की है.

इस स्थिति में याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी कहा कि जब युवती किसी अन्य युवक के साथ रहने की बात कह रही है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता. इस पर कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे निस्तारित कर खारिज कर दिया.

