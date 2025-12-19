Zee Rajasthan
RJS Result 2025: पहली बार प्री भी नहीं निकला, दूसरी कोशिश में मधुलिका बनीं टॉपर

Rajasthan News: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हुआ, 44 में से 28 महिलाएं जज बनीं. टॉप-5 में सिर्फ महिलाएं रहीं. मधुलिका यादव ने 205.5 अंक से टॉप किया. जोधपुर की स्वाति जोशी छठे प्रयास में चयनित हुईं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 19, 2025, 06:23 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 06:23 PM IST

Rajasthan RJS 2025 Result: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है. कुल 44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है. इस बार भी नतीजों में महिलाओं का दबदबा देखने को मिला है. कुल 28 महिला जज बनी हैं. मेरिट लिस्ट के टॉप-5 स्थानों पर सिर्फ महिलाओं ने जगह बनाई है, जबकि टॉप-10 में सिर्फ 1 पुरुष है. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, मधुलिका यादव ने 205.5 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है. वहीं प्रज्ञा गांधी 204 अंकों के साथ दूसरे और अंबिका राठौड़ 196 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. टॉपर मधुलिका यादव ने कहा कि मैं पहले प्रयास में प्री भी क्लियर नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे प्रयास में टॉप किया.

हाईकोर्ट प्रशासन ने परिणाम जारी करने के साथ ही वर्गवार कट ऑफ भी जारी की है .सामान्य वर्ग 190.5,सामान्य विधवा 155.5,सामान्य भूतपूर्व सैनिक 131,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 182,अन्य पिछडा वर्ग 168,अति पिछडा वर्ग 142,अनुसूचित जाति 146,अनुसूचित जनजाति 157.5,दिव्यांगजन पीडब्ल्यूबीडी -एलडी 135 और दिव्यांगजन पीडब्ल्यूबीडी-बी एंड एलवी 141.5

जोधपुर की स्वाति जोशी छठे प्रयास में बनीं जज

आरजेएस में 14वीं रैंक हासिल करने वाली स्वाति जोशी शादीशुदा हैं. उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी में कुल 183 अंक प्राप्त कर अंतिम चयन सूची में अपनी जगह बनाई है. उन्होंने लॉ पेपर-I में 53.5 और लॉ पेपर-II में 55.5 अंक प्राप्त किए. वहीं, भाषा के प्रश्नपत्रों में उन्हें क्रमशः 25 और 26 अंक मिले. इंटरव्यू में उन्हें 23 अंक प्राप्त हुए. उन्होंने बताया- 2015 में मेरी एलएलबी पूरी हुई थी. 2016 से लगातार आरजेएस की तैयारी कर रही थी. ये मेरा छठा प्रयास था. 6 बार मैंने मेंस दिया. 4 बार इंटरव्यू दिया. अब सिलेक्ट हुई. मैं कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य से भटके नहीं. आपको प्रयास नहीं छोड़ने हैं. एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा. बाडमेर से प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद जयपुर से एलएलबी और एलएलएम किया है. स्वाति जोशी अपने पति महेश जोशी व पुत्री अन्वेषा व्यास के साथ आज बहुत खुश है कि फाइनल ही उसका सलेक्शन हो गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

