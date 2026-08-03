/31 साल पुराने केस में 47.33 लाख की वसूली के लिए कोर्ट का बड़ा एक्शन! DEO कार्यालय पर कुर्की से पहले मचा बवाल

Jodhpur News: जोधपुर में 31 साल पुराने वेतन बकाया मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की कुर्की की नौबत आ गई. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, जोधपुर महानगर ने करीब 47.33 लाख रुपये की वसूली के लिए कुर्की वारंट जारी किया. कोर्ट के अधिकारी कार्रवाई के लिए डीईओ कार्यालय भी पहुंच गए, लेकिन अंतिम समय में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से समय मांगे जाने के बाद फिलहाल कुर्की की कार्रवाई टाल दी गई है.

47 लाख रुपये की वसूली के लिए जारी हुआ कुर्की वारंट

न्यायालय ने करीब 47 लाख 33 हजार रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्की वारंट जारी किया था. वारंट जारी होने के बाद कोर्ट की टीम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची. इससे शिक्षा विभाग में हलचल मच गई. हालांकि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अधिकारियों ने मामले में समय मांग लिया.

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अंतिम समय में टली कुर्की की कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी ने निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी और आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया. साथ ही परिवादी से भी कुछ समय देने की मांग की गई. इसके बाद सोमवार को प्रस्तावित कुर्की की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई.

31 साल पुराना है पूरा मामला

यह मामला लाल बहादुर शिक्षण संस्थान, पावटा में कार्यरत रहे तृतीय श्रेणी शिक्षक मुन्नालाल दिवाकर से जुड़ा है. उनकी सेवा कई साल पहले समाप्त कर दी गई थी. इसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मामला अधिकरण तक पहुंचा.

1995 में शिक्षक के पक्ष में आया था फैसला

वर्ष 1995 में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिकरण ने शिक्षक की सेवा समाप्ति को अवैध माना था. अधिकरण ने आदेश दिया था कि शिक्षक को दोबारा सेवा में लिया जाए और नियुक्ति की तारीख से वेतन के साथ सभी सेवा संबंधी लाभ दिए जाएं. लेकिन इतने वर्षों बाद भी आदेश की पूरी पालना नहीं हो सकी.

पहले भी जारी हो चुके हैं कुर्की के आदेश

इस मामले में वर्ष 2013 में भी कुर्की के आदेश जारी किए गए थे. इसके बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ. लगातार आदेशों की अनदेखी के बाद अब एक बार फिर न्यायालय को सख्त कदम उठाना पड़ा.

अब अगले फैसले पर टिकी हैं निगाहें

फिलहाल कुर्की की कार्रवाई टल गई है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है. अब सभी की नजर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के फैसले और न्यायालय की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो शिक्षा विभाग को आगे और बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.