Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्यों जोधपुर में एक मां बेटी को जंजीर से बांधकर रखती है?

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को उसकी मां ने जंजीरों से बांधा हुआ है. जानिए इसकी वजह. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 19, 2025, 04:19 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 04:19 PM IST

Trending Photos

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन
8 Photos
winter destination

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!
7 Photos
bundi news

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!

धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम
9 Photos
Save Aravalli Campaign

धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम

राजस्थान में एक्टिव होगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ, 19 से 22 दिसंबर तक इन इलाकों में छाएंगे रहेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ, 19 से 22 दिसंबर तक इन इलाकों में छाएंगे रहेंगे बादल

क्यों जोधपुर में एक मां बेटी को जंजीर से बांधकर रखती है?

Jodhpur News: इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि ज़ी राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता है. वैसे तो हर मां-बाप अपनी औलाद को जिगर से लगाकर रखते है लेकिन जब बाप ही न रहे तो औलाद का बेहतर परवरिश मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है.

लूणी उपखण्ड के सर गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. सर गांव के दिवंगत सोनाराम मेघवाल की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी. उनकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी घर का पालन पोषण मजदूरी करके कर रही हैं. दिवंगत सोनाराम के 2 बेटे और 4 बेटी हैं. बेटी पिंकी की उम्र 17 वर्ष है, जिसे जंजीर में बांधकर रखा जाता है.

दरअसल 17 साल की पिंकी की परवरिश पिता के नहीं रहने पर उसकी माता कर रही थी. कुछ महीने से पिंकी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जिससे पिंकी घर से निकल कर कहीं भी भाग जाती है. रोज-रोज के इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए अब उस की माता को मजदूरी करने जाना होता है तो पिंकी को एक जंजीर से बांधकर रख देते है ताकि वह कहीं भाग न जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगती है पिंकी
मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी बच्ची घर के बाहर लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी है. घर के बाहर आने-जाने वालों पर हमले करने लगी तो लोगों ने इसकी शिकायत परिवार से की. इसके बाद मजबूरी में आकर माता को दिल मजबूत करके अपने बच्चे को घर के अंदर जंजीरों से बांधकर रखना पड़ रहा है. कहते है औलाद जैसी भी हो लेकिन मां-बाप कभी भी अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देखना चाहते है.
शायद मिल जाए छुटकारा
वैसे तो सरकारी योजनाएं अक्सर गरीबों के लिए ही बनाई जाती है लेकिन इस परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. यही कारण है कि बीमार पिंकी का इलाज करने के बजाए उसे जंजीरों से बांधकर रखने पर स्वजन मजबूर है. उसकी माता के आजीविका का मुख्य साधन दिहाड़ी मजदूरी हैं. वे दिहाड़ी मजदूरी करके इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, जिससे वह अपने बेटी का अच्छा इलाज करा पाए. कुछ जमा पूंजी थी जो इलाज पर खर्च हो चुकी है.

वहीं, मानसिक स्थिति खराब होने के बाद पिंकी के जंजीर में बंधे रहने की जानकारी समाज सेवक सुमेर बेनीवाल को मिलने के बाद प्रशासन से सोशल मिडिया के माध्यम से इलाज व हेल्प के लिए मदद की गुहार लगाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news