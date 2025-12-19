क्यों जोधपुर में एक मां बेटी को जंजीर से बांधकर रखती है?

Jodhpur News: इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि ज़ी राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता है. वैसे तो हर मां-बाप अपनी औलाद को जिगर से लगाकर रखते है लेकिन जब बाप ही न रहे तो औलाद का बेहतर परवरिश मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है.

लूणी उपखण्ड के सर गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. सर गांव के दिवंगत सोनाराम मेघवाल की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी. उनकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी घर का पालन पोषण मजदूरी करके कर रही हैं. दिवंगत सोनाराम के 2 बेटे और 4 बेटी हैं. बेटी पिंकी की उम्र 17 वर्ष है, जिसे जंजीर में बांधकर रखा जाता है.

दरअसल 17 साल की पिंकी की परवरिश पिता के नहीं रहने पर उसकी माता कर रही थी. कुछ महीने से पिंकी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जिससे पिंकी घर से निकल कर कहीं भी भाग जाती है. रोज-रोज के इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए अब उस की माता को मजदूरी करने जाना होता है तो पिंकी को एक जंजीर से बांधकर रख देते है ताकि वह कहीं भाग न जाए.

अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगती है पिंकी

मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी बच्ची घर के बाहर लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी है. घर के बाहर आने-जाने वालों पर हमले करने लगी तो लोगों ने इसकी शिकायत परिवार से की. इसके बाद मजबूरी में आकर माता को दिल मजबूत करके अपने बच्चे को घर के अंदर जंजीरों से बांधकर रखना पड़ रहा है. कहते है औलाद जैसी भी हो लेकिन मां-बाप कभी भी अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देखना चाहते है.

शायद मिल जाए छुटकारा

वैसे तो सरकारी योजनाएं अक्सर गरीबों के लिए ही बनाई जाती है लेकिन इस परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. यही कारण है कि बीमार पिंकी का इलाज करने के बजाए उसे जंजीरों से बांधकर रखने पर स्वजन मजबूर है. उसकी माता के आजीविका का मुख्य साधन दिहाड़ी मजदूरी हैं. वे दिहाड़ी मजदूरी करके इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, जिससे वह अपने बेटी का अच्छा इलाज करा पाए. कुछ जमा पूंजी थी जो इलाज पर खर्च हो चुकी है.

वहीं, मानसिक स्थिति खराब होने के बाद पिंकी के जंजीर में बंधे रहने की जानकारी समाज सेवक सुमेर बेनीवाल को मिलने के बाद प्रशासन से सोशल मिडिया के माध्यम से इलाज व हेल्प के लिए मदद की गुहार लगाई है.

