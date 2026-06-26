/'बर्फ की सिल्लियों पर पीटा गया, नाखून उखाड़ दिए गए...' आपातकाल की दर्दनाक यादें सुनाते हुए भावुक हुए राजेंद्र गहलोत

Jodhpur News: देश में आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर पूर्व राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने वर्ष 1975 में लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए उस दौर की घटनाओं को याद किया. उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करते हुए पूरे देश में आपातकाल लागू किया. उनके अनुसार इस फैसले से संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर गंभीर प्रहार हुआ.

'भय मिटाओ आंदोलन' के तहत दी थी गिरफ्तारी

राजेंद्र गहलोत ने बताया कि 'भय मिटाओ आंदोलन' के तहत उन्होंने 17 जुलाई 1975 को जोधपुर के शास्त्री गेट पर स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी थी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए शुरू किए गए इस आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें जेल भेजा गया, जहां उन्हें कई तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा.

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जेल में यातनाएं सहने का किया दावा

गहलोत ने दावा किया कि जेल के दौरान उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर पीटा गया तथा उनके हाथ और पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए गए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने सभी यातनाएं सहन कीं. उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उनसे माफीनामा लिखकर रिहाई स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और महीनों तक जेल में रहना स्वीकार किया.

कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना

पूर्व राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की बात करने से पहले कांग्रेस को अपने इतिहास पर आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, भैरों सिंह शेखावत सहित हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था. साथ ही उस समय प्रेस पर सेंसरशिप भी लागू की गई थी.

लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का जताया आभार

राजेंद्र गहलोत ने कहा कि जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले संघर्ष के कारण ही वर्ष 1977 में देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना संभव हो सकी. उन्होंने वर्तमान राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि दोबारा शुरू की गई है और उसमें 5,000 रुपए की वृद्धि भी की गई है.