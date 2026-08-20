/जोधपुर में किसे मिलेगा कांग्रेस का टिकट? सात केंद्रों पर शुरू हुई दावेदारों की दौड़

Jodhpur News: नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है. जोधपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों से पार्षद पद के दावेदार कांग्रेस कार्यालय और ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर आवेदन ले रहे हैं. दावेदार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन जमा करवा रहे हैं और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार वर्मा से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.

शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने कहा कि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब पार्टी टिकट वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी और अब टिकट देने का समय आ गया है.

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ऑफलाइन और ऑनलाइन भरे जा रहे आवेदन

वर्मा ने बताया कि वार्ड स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. कांग्रेस के छह ब्लॉक अध्यक्षों और जिला कांग्रेस कार्यालय सहित कुल सात स्थानों पर आवेदन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. आवेदन ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी भरे जा रहे हैं. सातों स्थानों पर आवेदन जमा कराने के लिए कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए हैं.

आवेदन के बाद की जाएगी स्क्रूटनी

उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी. इसके बाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट, दावेदारों की स्थिति और वरिष्ठ नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए टिकटों पर फैसला लिया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि तय होगी और इसके बाद जल्द ही टिकट निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जाएगी.

ओमकार वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन सीधे जयपुर स्तर पर भी मॉनिटर किए जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल प्राप्त आवेदनों की संख्या बताना संभव नहीं है. ऑफलाइन आवेदन शाम से या अगले दिन से जमा होने शुरू होंगे, जिसके बाद सातों केंद्रों पर जमा आवेदनों की संख्या स्पष्ट हो सकेगी.

उद्देश्य-संगठन के साथ जुड़कर काम करना

उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष की टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन कांग्रेस में टिकट का फैसला सामूहिक रूप से वरिष्ठ नेताओं और संगठन के स्तर पर विचार-विमर्श के बाद किया जाता है. वर्मा ने यह भी कहा कि दूसरी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने को लेकर संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग दूसरी पार्टी की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में शामिल होने का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि संगठन के साथ जुड़कर काम करना होना चाहिए.