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Rajasthan News: नौतपा में उबल रहा पश्चिमी राजस्थान, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, पढ़ें वेदर अपडेट

Heatwave Rajasthan: जैसलमेर और बाड़मेर सहित कई जिलों में दोपहर को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी दो-तीन दिन बाद तापमान में हल्की गिरावट से राहत की उम्मीद है.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 28, 2026, 01:13 PM|Updated: May 28, 2026, 01:13 PM
Rajasthan News: नौतपा में उबल रहा पश्चिमी राजस्थान, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, पढ़ें वेदर अपडेट
Image Credit: AI IMAGE

नौतपा के चौथे दिन पश्चिमी राजस्थान में सूर्यदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. पूरा संभाग इस समय भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप और उमस की दोहरी मार झेल रहा है. सुबह की शुरुआत के साथ ही शुरू होने वाली तेज धूप और गर्म हवाओं (लू) ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है. दिन चढ़ने के साथ ही पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है, जिससे समूचा मारवाड़ मानों भट्टी की तरह तप रहा है. दोपहर के वक्त हालात यह हो जाते हैं कि मुख्य सड़कों पर डामर उबलता हुआ प्रतीत होता है और बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है.

जैसलमेर-बाड़मेर सहित इन जिलों में जनजीवन बेहाल
गर्मी के इन तीखे तेवरों का सबसे ज्यादा असर जोधपुर के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों में देखने को मिल रहा है. जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, पाली और जालौर जिलों में स्थिति यह है कि लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही अपने घरों या दफ्तरों से बाहर निकल रहे हैं. जो लोग मजबूरी में बाहर निकल भी रहे हैं, वे खुद को सूती कपड़ों, स्कार्फ और चश्मों से पूरी तरह ढककर ही बाहर आ रहे हैं. इस बार केवल सूखी लू ही नहीं, बल्कि हवा में मौजूद भारी उमस ने पसीने छुड़ा दिए हैं. दिनभर लोग छांव, एसी-कूलर और ठंडे पेय पदार्थों के सहारे गर्मी को काटने की जद्दोजहद में जुटे नजर आ रहे हैं.

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राहत की बात
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल पश्चिमी राजस्थान को इस भीषण तपन से तुरंत राहत मिलने के आसार नहीं हैं. आगामी दो से तीन दिनों तक सूर्यदेव की यही प्रचंडता बरकरार रहेगी और हीटवेव का दौर जारी रहेगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस अवधि के बीतने के बाद वायुमंडल में बदलाव और तापमान में हल्की गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे नौतपा के आखिरी दिनों में जनजीवन को मामूली राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. तब तक के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय सुरक्षित रहने और लगातार पानी पीते रहने की सलाह दी है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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