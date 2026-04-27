/मारवाड़ में ड्रग्स का ‘सबसे बड़ा जाल’ बेनकाब! लुणावपुरा फैक्ट्री से 176 किलो MD ड्रग्स बरामद

Jodhpur News: बालेसर जोधपुर जिले के बालेसर थाना अंतर्गत बावरली के लुणावपुरा गांव में एंटी नाकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा मारवाड़ में सबसे बड़ी अवैध एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ने के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 5 दिन तक पुलिस रिमांड पर लिया है.

ध्यान रहे शनिवार दे रात्रि को बावरली के लुणावपुरा गांव में पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के टीम प्रभारी देवेंद्र कविया के नेतृत्व में दबिश देकर अवैध रूप से एचडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी तथा टीम ने मौके से 176 किलो एमडी ड्रग्स के साथ दो मैगजीन , एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस एवं 7 खाली खोखे जब्त किए थे. पुलिस ने मौका से फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं तथा मुख्य आरोपी लूनावपुरा गांव के ही अर्जुन उर्फ अजाराम पुत्र लूणाराम जाट , बाड़मेर जिलेके खरह धोरीमना निवासी हापुराम पुत्र गुलाराम , नरेंद्र पुत्र देवाराम, सेवड़ा थाना के रोहिल्ला पश्चिम निवासी बुद्ध राम पुत्र फूसाराम, भेरुड़ी सेवड़ा निवासी श्रवण कुमार पुत्र आसु राम तथा गोड़ा सेवड़ा निवासी नरेश पुत्र भीखाराम को मौके से गिरफ्तार किया था.

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थाने का प्रथम मुकदमा दर्ज

ध्यान रहे जयपुर में आईजीपी विकास कुमार के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एकमात्र एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थाना बनने के बाद यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है.

5 दिन पुलिस रिमांड पर लिया

इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को सोमवार को बालेसर एसीजेएम न्यायालय में पेश किया. तथा मामले में पुलिस ने अन्य पूछताछ एवं जांच के लिए पुलिस ने रिमांड मांगा , अदालत ने 2 मई तक सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए.

मुख्य आरोपी ने पुलिस पर राउंड फायर किए

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार मध्य रात्रि के बाद जब टीम ने अवैध फैक्ट्री बनाने वाले घर के चारों तरफ घेराबंदी कर आरोपियों को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी. लेकिन मुख्य आरोपी अर्जुन उर्फ अजाराम ने पुलिस पर पिस्टल से फायर शुरू कर दिए. जब मुख्य आरोपी दौड़कर मकान के ऊपर चढ़ गया. टीम प्रभारी देवेंद्र कविया भी आरोपी को पकड़ने के लिए मकान के ऊपर गए तो आरोपी अर्जुन ने सात राउंड फायर किए. सामने से टीम प्रभारी देवेंद्र कविया ने भी आरोपी की आंखों पर बैटरी का प्रकाश डालते हुए फायर किए. तथा आत्म समर्पण के लिए चेतावनी दी. उसके बावजूद भी आरोपी हाथ में पिस्टल लिए फायर करता रहा तो टीम प्रभारी ने बड़ी सूझबूझ से मुख्य आरोपी को दबोस दिया. दोनों के बीच मात्र 15 फीट की ही दूरी थी. मौत सामने खड़ी होने के बावजूद भी टीम प्रभारी हिम्मत और हौसले की सराहना पुलिस प्रशासन कर रहा है.