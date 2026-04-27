Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /मारवाड़ में ड्रग्स का ‘सबसे बड़ा जाल’ बेनकाब! लुणावपुरा फैक्ट्री से 176 किलो MD ड्रग्स बरामद

मारवाड़ में ड्रग्स का ‘सबसे बड़ा जाल’ बेनकाब! लुणावपुरा फैक्ट्री से 176 किलो MD ड्रग्स बरामद

Rajasthan News: जोधपुर के बालेसर थाना क्षेत्र में लुणावपुरा गांव से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मारवाड़ की सबसे बड़ी एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी. कार्रवाई में 176 किलो ड्रग्स, हथियार और उपकरण बरामद हुए, 6 आरोपी गिरफ्तार. कोर्ट ने सभी को 2 मई तक 5 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा. 

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 27, 2026, 11:06 PM|Updated: Apr 27, 2026, 11:06 PM
मारवाड़ में ड्रग्स का ‘सबसे बड़ा जाल’ बेनकाब! लुणावपुरा फैक्ट्री से 176 किलो MD ड्रग्स बरामद
Image Credit:

Jodhpur News: बालेसर जोधपुर जिले के बालेसर थाना अंतर्गत बावरली के लुणावपुरा गांव में एंटी नाकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा मारवाड़ में सबसे बड़ी अवैध एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ने के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 5 दिन तक पुलिस रिमांड पर लिया है.

ध्यान रहे शनिवार दे रात्रि को बावरली के लुणावपुरा गांव में पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के टीम प्रभारी देवेंद्र कविया के नेतृत्व में दबिश देकर अवैध रूप से एचडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी तथा टीम ने मौके से 176 किलो एमडी ड्रग्स के साथ दो मैगजीन , एक पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस एवं 7 खाली खोखे जब्त किए थे. पुलिस ने मौका से फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं तथा मुख्य आरोपी लूनावपुरा गांव के ही अर्जुन उर्फ अजाराम पुत्र लूणाराम जाट , बाड़मेर जिलेके खरह धोरीमना निवासी हापुराम पुत्र गुलाराम , नरेंद्र पुत्र देवाराम, सेवड़ा थाना के रोहिल्ला पश्चिम निवासी बुद्ध राम पुत्र फूसाराम, भेरुड़ी सेवड़ा निवासी श्रवण कुमार पुत्र आसु राम तथा गोड़ा सेवड़ा निवासी नरेश पुत्र भीखाराम को मौके से गिरफ्तार किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

थाने का प्रथम मुकदमा दर्ज
ध्यान रहे जयपुर में आईजीपी विकास कुमार के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एकमात्र एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थाना बनने के बाद यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है.

5 दिन पुलिस रिमांड पर लिया
इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को सोमवार को बालेसर एसीजेएम न्यायालय में पेश किया. तथा मामले में पुलिस ने अन्य पूछताछ एवं जांच के लिए पुलिस ने रिमांड मांगा , अदालत ने 2 मई तक सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए.

मुख्य आरोपी ने पुलिस पर राउंड फायर किए
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार मध्य रात्रि के बाद जब टीम ने अवैध फैक्ट्री बनाने वाले घर के चारों तरफ घेराबंदी कर आरोपियों को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी. लेकिन मुख्य आरोपी अर्जुन उर्फ अजाराम ने पुलिस पर पिस्टल से फायर शुरू कर दिए. जब मुख्य आरोपी दौड़कर मकान के ऊपर चढ़ गया. टीम प्रभारी देवेंद्र कविया भी आरोपी को पकड़ने के लिए मकान के ऊपर गए तो आरोपी अर्जुन ने सात राउंड फायर किए. सामने से टीम प्रभारी देवेंद्र कविया ने भी आरोपी की आंखों पर बैटरी का प्रकाश डालते हुए फायर किए. तथा आत्म समर्पण के लिए चेतावनी दी. उसके बावजूद भी आरोपी हाथ में पिस्टल लिए फायर करता रहा तो टीम प्रभारी ने बड़ी सूझबूझ से मुख्य आरोपी को दबोस दिया. दोनों के बीच मात्र 15 फीट की ही दूरी थी. मौत सामने खड़ी होने के बावजूद भी टीम प्रभारी हिम्मत और हौसले की सराहना पुलिस प्रशासन कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, समेत 17 जिलों में पलटेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

राजस्थान के लिए एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ! प्रदेश को बारिश से ठंडक देने का प्लान बना रहा मौसम

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

चूरू और सीकर की चिलचिलाती गर्मी के बीच गुलाटी मारेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

Tags:
jodhpur news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिरोही में पानी बना जहरीला! सीमेंट फैक्ट्री पर हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, जांच के आदेश

सिरोही में पानी बना जहरीला! सीमेंट फैक्ट्री पर हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा, जांच के आदेश

sirohi news
2

मारवाड़ में ड्रग्स का ‘सबसे बड़ा जाल’ बेनकाब! लुणावपुरा फैक्ट्री से 176 किलो MD ड्रग्स बरामद

jodhpur news
3

दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक

Dausa weather
4

रामगढ़ में खाद-बीज विक्रेताओं की सांकेतिक हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Alwar news
5

रामगढ़ में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत प्रदर्शन, खून से लिखी गई 5800 पन्नों की मांग

Alwar news