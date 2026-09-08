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हाईकोर्ट की जर्जर बिल्डिंग पर बड़ा एक्शन! मुख्य आरोपी समेत 8 गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर नई बिल्डिंग में सामने आई गंभीर खामियों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. SIT जांच में निर्माण कंपनी, फायर सिस्टम से जुड़े लोगों और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली. अब तक 8 लोग दस्तयाब, 7 गिरफ्तार.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Sep 08, 2026, 09:06 PM IST | Updated:Sep 08, 2026, 09:06 PM IST
हाईकोर्ट की जर्जर बिल्डिंग पर बड़ा एक्शन! मुख्य आरोपी समेत 8 गिरफ्तार
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर नई बिल्डिंग में सामने आई गंभीर खामियों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की.

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित नई बिल्डिंग के निर्माण में सामने आई गंभीर खामियों के मामले में जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया ने आज प्रेस वार्ता कर जांच और अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी.

2011 में शुरू हुआ था निर्माण, 2019 में हुआ हैंडओवर
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू हुआ था और 2019 में इसे हैंडओवर किया गया. हैंडओवर के कुछ समय बाद ही बिल्डिंग में कई तरह की खामियां सामने आने लगीं. कई स्थानों पर फॉल्स सीलिंग गिरने, कोर्ट नंबर-2 में आग लगने, सेंट्रल डोम में क्रैक और दरारें आने के साथ ही पिलर्स के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें सामने आई थीं.

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IIT समेत कई संस्थानों से कराया गया ऑडिट
इन खामियों की जांच के लिए आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बॉम्बे और पीटीएमईएस सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से ऑडिट और सर्वे कराया गया. पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर गहन जांच शुरू की.

सैंपल लेकर एफएसएल रिपोर्ट भी मंगवाई
जांच के दौरान मौके से सैंपल लिए गए और विशेषज्ञों की राय के साथ एफएसएल रिपोर्ट भी मंगवाई गई. पुलिस के अनुसार जांच में निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाली कंपनियों, निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों और फायर सिस्टम इंस्टॉलेशन से जुड़े लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई. साथ ही आरएसआरडीसी के उन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई, जो निर्माण कार्य की निगरानी और सुपरविजन से जुड़े थे.

अधिकारियों पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला
पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जांच में अधिकारियों द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किए जाने की बात सामने आई. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 12 विशेष टीमों और 4 साइबर टीमों का गठन किया गया. इन टीमों ने राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी और अजमेर सहित अलवर, दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा, पंजाब के पटियाला व कपूरथला और उत्तराखंड के हरिद्वार में छापेमारी की.

मुख्य निर्माण कंपनी के मालिक को हरिद्वार से पकड़ा
पुलिस के अनुसार मुख्य निर्माण कंपनी वीसीएल ग्रुप/वरेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक वरेंद्र गर्ग को देर रात हरिद्वार से राउंडअप किया गया. पुलिस का कहना है कि गर्ग अपनी पहचान छिपाकर लगातार ठिकाने बदल रहा था. तकनीकी सहायता और अन्य राज्यों की पुलिस के सहयोग से उसे हरिद्वार में पकड़ा गया. उसके ऊपर जिला पुलिस की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

अब तक 8 लोग दस्तयाब, 7 की गिरफ्तारी
पुलिस ने अब तक 8 लोगों को दस्तयाब किया है, जिनमें 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी बताई गई है.

गिरफ्तार आरोपियों में ये नाम शामिल
गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन एएन आरएसआरडीसी जितेंद्र शर्मा, तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर आरएसआरडीसी नवीन राय, फायर सिस्टम इंस्टॉलेशन से जुड़े रामेश्वर दयाल और गोपाल लाल, आरएसआरडीसी में कार्यरत रहे एवं वर्तमान में जयपुर में एक्सईएन दीपक मित्तल, तथा तत्कालीन एएन आरएसआरडीसी रहे अजय किशन मुथा शामिल हैं.

रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी
पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ और जांच के दौरान यदि अन्य व्यक्तियों या कंपनियों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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