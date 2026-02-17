राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का बड़ा कदम, जोधपुर के DJ समेत 8 जजों को किया APO

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने जोधपुर में औचक निरीक्षण के बाद आठ न्यायिक अधिकारियों को एपीओ (पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा) में रखा है. मंगलवार सुबह उन्होंने पुराने हाईकोर्ट हेरिटेज भवन में अचानक निरीक्षण किया. सूत्रों के अनुसार, इस समय हाईकोर्ट परिसर में बम की धमकी के कारण सुरक्षा जांच चल रही थी, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इसके बावजूद जोधपुर महानगर और जोधपुर जिला न्यायालयों का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान कई कोर्ट रूम खाली पाए गए और कुछ न्यायिक अधिकारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, जिसे उन्होंने गंभीर लापरवाही माना.

मुख्य न्यायाधीश ने अनुपस्थित अधिकारियों के कक्षों की तस्वीरें अपने मोबाइल से ली और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद वह झालामंड स्थित हाईकोर्ट मुख्यालय पहुंचे और रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा को आवश्यक निर्देश जारी किए. रजिस्ट्रार की ओर से आदेश में जोधपुर महानगर के डीजे अजय शर्मा को एपीओ कर हाईकोर्ट मुख्यालय में तलब किया गया. इसके अलावा मनीषा चौधरी, मनीषा शर्मा, नेहा शर्मा, करूणा शर्मा, प्रवीण चौधरी, सीमा सांदू और मनोज जीनगर को भी एपीओ किया गया.

आदेश के अनुसार अजय शर्मा को हाईकोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है, जबकि बाकी सात अधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला मुख्यालय पर रिपोर्ट करने को कहा गया है. बताया जा रहा है कि कुछ जज कोर्ट टाइम होते हुए भी अपने चैंबर में फैसले लिख रहे थे. हालांकि, सभी के लिए चैंबर टाइम और कोर्ट टाइम निर्धारित होता है. एपीओ आदेश में किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया गया है.

दरअसल, मंगलवार सुबह झालामंड हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. प्रशासन को ईमेल के जरिए जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे परिसर को खाली कराया गया और सुबह का कामकाज प्रभावित हुआ. डिस्प्ले बोर्ड पर सूचना जारी की गई कि अदालत की कार्यवाही 11:30 बजे से शुरू होगी.

इस बीच कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सुबह ही हेरिटेज भवन परिसर में पहुंचे और विभिन्न जिला, महानगर और अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई कोर्ट रूम खाली पाए गए और कई न्यायिक अधिकारी अपनी सीट पर नहीं थे. इस लापरवाही को मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई के संकेत दिए.

निरीक्षण के कुछ देर बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आदेश जारी किया गया और आठ न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ में रखा गया. अजय शर्मा को हाईकोर्ट में उपस्थित होने और बाकी सात अधिकारियों को जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश मिला.

