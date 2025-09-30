जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 'रेड्डी अन्ना' ऐप से ठगी करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार

Jodhpur News: जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने इलाके में एक घर में दबिश देकर नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 8 महाराष्ट्र के और एक बिहार का रहने वाला है.
Trending Photos
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने इलाके में एक घर में दबिश देकर नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 8 महाराष्ट्र के और एक बिहार का रहने वाला है. पूछताछ में सामने आया कि ये लोग इस घर में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मोटी रकम वसूल रहे थे.
हालांकि इनका हैंडलर कहीं दूसरी जगह पर बैठकर इन्हें हैंडल कर रहा था. पुलिस की टीमों ने यहां से 31 मोबाइल 13 एटीएम और पांच लैपटॉप जप्त किए हैं. साथ ही हिसाब किताब की डायरी भी पुलिस ने जप्त की है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह लोग लिंक के जरिए लोगों को ऑनलाइन गेम से जोड़ने और फिर उनसे पैसा वसूल कर उन्हें ऑनलाइन गेम खेलवाते हैं.
कुछ एक लोगों को तो जीतने पर राशि दे दी जाती, लेकिन यदि कोई बड़ी राशि जीत लेता तो उसे रुपए नहीं दिए जाते और इस तरीके से इन बदमाशों ने लोगों को शिकार बनाना शुरू किया. यह साइबर ठग लोगों को मोबाइल पर रेड्डी अन्ना ऐप डाउनलोड करवाते और फिर उसे गेम खिलवाते थे.
पुलिस की टीमें पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड को खंगाल रही है. साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT के गठन की बात भी कही है, ताकि जिन भोले भाले लोगों से इन्होंने पैसे वसूल किए हैं उन्हें वापस रुपए लौटाये जा सके. पुलिस ने उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
साथ ही धोखाधड़ी की धाराएं भी इस मुकदमे में आगे जोड़ने की बात कही है. बरहाल इस तरीके से ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साथ ही जोधपुर पुलिस ने अगले महीने से लोगों को अवेयर करने के लिए एक कैम्पेन शुरू करने की भी बात कही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!