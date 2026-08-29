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9 साल की बेटी को खोकर भी माता-पिता ने दिखाया बड़ा दिल, अंजलि के अंगों से कई जिंदगियों को नई उम्मीद

Rajasthan News: बाड़मेर की 9 वर्षीय अंजलि के ब्रेन-डेड होने के बाद माता-पिता ने अंगदान का फैसला लिया. एम्स जोधपुर में हुए अंगदान से कई मरीजों को नई जिंदगी की उम्मीद मिली. एक किडनी जोधपुर में प्रत्यारोपित हुई, जबकि दूसरी किडनी और लिवर जयपुर भेजे गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 29, 2026, 09:49 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 09:49 PM IST
9 साल की बेटी को खोकर भी माता-पिता ने दिखाया बड़ा दिल, अंजलि के अंगों से कई जिंदगियों को नई उम्मीद
Image Credit: बाड़मेर की 9 वर्षीय अंजलि के ब्रेन-डेड होने के बाद माता-पिता ने अंगदान का फैसला लिया.

Barmer News: गहरे व्यक्तिगत दुःख के बीच साहस, करुणा और मानवता की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए, बाड़मेर जिले के पचपदरा निवासी 9 वर्षीय अंजलि के माता-पिता ने अपनी बेटी के ब्रेन-डेड घोषित होने के बाद उसके अंगदान का अनुकरणीय निर्णय लिया. उनके इस निःस्वार्थ निर्णय से अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे कई मरीजों को जीवन की नई उम्मीद मिली है. अंजलि का अंगदान एम्स जोधपुर में 12वां कैडेवरिक अंगदान और तीसरा बाल कैडेवरिक अंगदान है. यह उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्नत प्रत्यारोपण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स जोधपुर के निरंतर प्रयासों को और मजबूत करती है.

दुर्घटना से जीवनदान तक का सफर
अंजलि को 19 अगस्त 2026 को सड़क दुर्घटना में गंभीर मस्तिष्क चोट लगने के बाद एम्स जोधपुर लाया गया. उसी दिन उसे पीडियाट्रिक इमरजेंसी विभाग में भर्ती किया गया, जहां उसे गहन चिकित्सा प्रबंधन एवं जीवन बचाने के सभी संभावित प्रयासों के साथ उपचार प्रदान किया गया. चिकित्सकीय टीम के निरंतर प्रयासों के बावजूद उसकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति में लगातार गिरावट आती गई. निर्धारित चिकित्सकीय परीक्षणों के बाद उसे ब्रेन-डेड घोषित किया गया. 27 अगस्त 2026 को गठित ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय एवं कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार ब्रेन-डेथ प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी की गई. अंजलि का उपचार डॉ. भारत चौधरी, अतिरिक्त प्रोफेसर, एम्स जोधपुर के नेतृत्व में संबंधित क्लिनिकल एवं क्रिटिकल केयर टीमों द्वारा किया गया.

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गहरे दुःख के बीच परिवार का साहसिक निर्णय
ब्रेन-डेथ की घोषणा के बाद एम्स जोधपुर की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम ने परिवार से संवेदनशीलता और करुणा के साथ संपर्क किया. कई काउंसलिंग सत्रों के माध्यम से परिवार को ब्रेन डेथ एवं अंगदान के महत्व के बारे में समझाया गया तथा बताया गया कि अंजलि के अंगों का दान प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे गंभीर मरीजों के लिए जीवन की नई आशा बन सकता है. दुःख की घड़ी में अंजलि के पिता अशोक दास एवं माता कंचन ने अपनी बेटी के अंगदान के लिए सहमति प्रदान की. उनका यह निर्णय एक गहरे व्यक्तिगत दुःख को जीवन बचाने के अवसर में बदलने वाला है. उनके इस असाधारण मानवीय निर्णय से अंजलि की स्मृति दूसरों के जीवन में आशा के रूप में जीवित रहेगी.

जोधपुर और जयपुर के मरीजों तक पहुंचेगा जीवन का उपहार
29 अगस्त 2026 को एम्स जोधपुर में मल्टी-ऑर्गन रिट्रीवल (बहु-अंग प्रत्यारोपण हेतु अंग निकासी) की प्रक्रिया संपन्न की गई. SOTTO जयपुर की ओर से निर्धारित अंग आवंटन नीति एवं निर्देशों के अनुसार दान किए गए अंगों का आवंटन प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे उपयुक्त मरीजों के लिए किया गया. आवंटन के अनुसार, एक किडनी का प्रत्यारोपण एम्स जोधपुर में किया गया है , जबकि दूसरी किडनी एवं लिवर को प्रत्यारोपण हेतु SMS अस्पताल, जयपुर भेजा गया. जयपुर भेजे जा रहे अंगों के सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि दान किए गए अंग निर्धारित समय में संबंधित मरीजों तक पहुंच सकें.

जीवन बचाने के मिशन में सामूहिक प्रयास
अंगदान एवं अंग निकासी की पूरी प्रक्रिया डॉ अभिषेक भारद्वाज मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एम्स जोधपुर के नेतृत्व में विभिन्न क्लिनिकल एवं सपोर्ट टीमों के समन्वित प्रयासों से संपन्न हुई. यूरोलॉजी (किडनी) टीम में डॉ. ए. एस. संधू, डॉ गौतम राम चौधरी, डॉ महेंद्र सिंह,डॉ. शिव चरण नावरिया, डॉ दीपक भिरूड़, नेफ्रोलॉजी से डॉ मनीष चतुर्वेदी, डॉ राजेश झोरावट, एनेस्थीसिया से डॉ मनोज कमल, डॉ कमलेश व डॉ मनबीर शामिल रहे. डॉ. शिव चरण नावरिया, ट्रांसप्लांट नोडल अधिकारी ने ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम के साथ प्रत्यारोपण से संबंधित प्रक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन कमेटी में डॉ. भारत पालीवाल (एनेस्थीसिया), डॉ भरत चौधरी, डॉ राघवेंद्र शर्मा (न्यूरोसर्जरी),डॉ. अभिषेक भारद्वाज (मेडिकल सुपरिटेंडेंट) शामिल रहे.

इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उपचाररत क्लिनिकल टीम, नर्सिंग स्टाफ, ऑर्गन रिट्रीवल टीम, प्रशासनिक एवं तकनीकी टीम, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स टीम तथा अन्य सहयोगी स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. सभी टीमों के समन्वित प्रयासों से अंगदान की प्रक्रिया निर्धारित चिकित्सकीय, नैतिक एवं कानूनी प्रोटोकॉल के अनुरूप पूरी की गई.

अंजलि की स्मृति हमेशा जीवित रहेगी
अंजलि के परिवार के लिए यह क्षति अपूरणीय है, लेकिन उनके निर्णय ने उसकी जिंदगी को एक ऐसी विरासत दी है, जिसके माध्यम से उसके दान किए गए अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों के लिए जीवन और आशा का माध्यम बन सकते हैं.

परिवार का यह निर्णय इस बात का सशक्त संदेश देता है कि अंगदान गहरे से गहरे व्यक्तिगत दुःख को भी जीवन बचाने के अवसर में बदल सकता है. अपनी बच्ची को खोने के बाद भी अंगदान का निर्णय लेना उनके असाधारण साहस, करुणा और मानवता का परिचायक है.

इस 12वें कैडेवरिक एवं तीसरे बाल कैडेवरिक अंगदान के साथ एम्स जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में अंगदान एवं उन्नत अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे मरीजों को जीवन रक्षक प्रत्यारोपण सेवाएं अपने क्षेत्र के निकट उपलब्ध हो सकें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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