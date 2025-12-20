मनरेगा और नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस का हमला, मोदी सरकार पर संविधान और संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप

Jodhpur News: एआईसीसी की को-ऑर्डिनेटर महिमा सिंह जोधपुर प्रवास पर रही. इस दोरान सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए ने मोदी सरकार पर मनरेगा को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने और नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है. महिमा सिंह ने कहा कि रोज़गार गारंटी कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर यह हमला सरकार की बदले की राजनीति को उजागर करता है.

कांग्रेस के अनुसार, लोकसभा में पारित नए फ्रेमवर्क के ज़रिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के मूल स्वरूप को बदल दिया गया है. पार्टी का दावा है कि जो योजना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत काम के अधिकार की गारंटी देती थी, उसे अब केंद्र के नियंत्रण वाली एक सशर्त योजना में तब्दील कर दिया गया है. इससे 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण मज़दूरों के अधिकार प्रभावित होंगे. कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों पर लगभग 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ डालकर फेडरल ढांचे को कमजोर कर रही है, जबकि नियंत्रण, नियम और श्रेय अपने पास रख रही है.

पार्टी का कहना है कि मनरेगा के डिमांड-ड्रिवन स्वरूप को खत्म कर वार्षिक सीमाएं तय की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण रोज़गार अस्थिर होगा और मज़दूरों को निजी क्षेत्र की कम मज़दूरी पर निर्भर होना पड़ेगा. इसी बीच, नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अदालत से झटका लगा है. कांग्रेस के मुताबिक अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ दायर शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह मामला शुरू से ही कानूनी नहीं, बल्कि निजी और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था. महिमा सिंह ने याद दिलाया कि 2014 से 2021 के बीच सीबीआई और ईडी दोनों ने यह माना था कि कोई मूल अपराध नहीं बनता, इसके बावजूद अचानक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई. अदालत ने भी एजेंसियों के इस रुख पर सवाल उठाए हैं.

सिंह ने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन पार्टी दबाव में झुकने वाली नहीं है. पार्टी ने दोहराया कि वह मनरेगा, लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी. प्रेस वार्ता के दौरान शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा,देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष व विधायक गीता बरवड,पूर्व विधायक मनीषा पंवार,पूर्व मंत्री राजेन्द्र सोलंकी,पूर्व राज्य बाल कल्याण अध्यक्ष संगीता बेनीवाल,पूर्व महापौर कुन्ती देवडा सहित कई लोग मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-