1 नाम के दो मरीज, जोधपुर एम्स में बिना जरूरत चढ़ा दिया खून, मचा हड़कंप

Rajasthan News: जोधपुर एम्स में एक ही नाम के दो मरीजों की वजह से गलती से गलत मरीज को ब्लड चढ़ा दिया गया. परिजन आपत्ति जताने पर स्टाफ को पता चला. दोनों का ब्लड ग्रुप एक सा होने से गंभीर समस्या नहीं हुई. दोषियों के खिलाफ जांच होगी.
Trending Photos
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक वार्ड में एक ही नाम के दो मरीज होने से गफलत में जिसे जरूरत नहीं थी, उस मरीज को खून चढ़ा दिया. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को बेचैनी होने लगी तो परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से कहा कि उन्हें खून की जरूरत नहीं है, इससे स्टाफ को होश आया और उन्होंने आनन-फानन में खून उतार कर डस्टबिन में फेंक दिया.
घटना के बाद हुआ हंगामा
इसको लेकर एम्स की इमरजेंसी में हंगामा भी हुआ. जिसके बाद एम्स के डॉक्टर्स ने परिजनों को आश्रित किया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एम्स के प्रवक्ता डॉ जीवनराम विश्नोई ने बताया कि दोनों मरीजों का ब्लड ग्रुप एक ही था. इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई, मरीज की हालत स्थिर है. मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.
50 और 80 साल के मांगीलाल थे भर्ती
शुक्रवार को मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में मांगीलाल नाम के 50 साल और 80 साल के दो अलग-अलग मरीज भर्ती थे. डॉक्टरों ने 80 वर्ष के मांगीलाल को दो यूनिट खून चढ़ाने की जरूरत बताई. जब खून आया तो स्टाफ ने लापरवाही बरती बिना जानकारी लिए खून 50 वर्ष के मांगीलाल विश्नोई को चढ़ाना शुरू कर दिया. बिना जरूरत के जब खून चढ़ना शुरू हुआ तो मांगीलाल की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई. परिजनों ने आपत्ति जताई तो स्टाफ को गलती का पता चलते ही हटा दिया. गनीमत रही कि दोनों मांगीलाल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था अन्यथा बड़ी परेशानी हो जाती.
एनीमिया के रोगी को थी जरूरत
नागौर जिले के रहने वाले 80 वर्षीय मांगीलाल 6 अक्टूबर को यहां भर्ती हुए थे. एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित हैं. ऐसे में डॉक्टरों की ओर से उन्हें दो यूनिट रक्त चढ़ाने की सिफारिश की गई थी. 6 अक्टूबर को ही भर्ती हुए डोली ग्राम कलां के मांगीलाल को मधुमक्खियों ने काटा था. वो भी वहां भर्ती थे उनको खून की जरूरत नहीं थी फिर भी चढ़ा दिया.
ब्लड अलग अलग होता तो हो जाती परेशानी
अगर दोनों मरीजों का ब्लड ग्रुप अलग-अलग होता तो काफी परेशानी हो सकती थी यानी कि जी मांगीलाल को भी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया और उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता तो उनकी जान पर आ जाती. एम्स में ऐसे हादसों से बचने के लिए स्टाफ के प्रशिक्षित किया जाता है लेकिन इसके बावजूद चूक हो गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!