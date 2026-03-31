Rajasthan News: जोधपुर का अजीत भवन, जहां संभल SP और IPS अंशिका नें रचाई शाही शादी, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Jodhpur News: राजस्थान की ब्लू सिटी का ऐतिहासिक अजीत भवन 30 मार्च को एक बेहद खास शादी का गवाह बना. उत्तर प्रदेश कैडर के दो चर्चित IPS अधिकारी संभल SP के.के. बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा ने इस आलीशान महल में सात फेरे लेकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की.

देश का पहला हेरिटेज होटल

महाराजा अजीत सिंह की याद में 1927 में बना यह महल भारतीय पर्यटन इतिहास में एक मील का पत्थर है. बता दें कि 1970 के दशक में इस निजी शाही निवास को होटल में तब्दील किया गया, जिसे भारत का पहला हेरिटेज होटल होने का गौरव प्राप्त है. लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल अपनी अभेद्य मजबूती और बारीक राजस्थानी नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है.

होम डेकोर के शौकीनों के लिए इंस्पिरेशन

अजीत भवन केवल एक होटल नहीं, बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग का एक चलता-फिरता म्यूजियम है. यदि आप अपने घर को राजसी लुक देना चाहते हैं, तो यहां से ये आइडिया ले सकते हैं.दीवारों पर गहरा लाल और सुनहरा रॉयल वॉलपेपर, छत से लटकते क्रिस्टल झूमर और जमीन पर बिछे पारंपरिक कश्मीरी कालीन एक शाही दरबार जैसा अहसास कराते हैं.

बता दें कि नक्काशीदार लकड़ी के भारी सोफे और पुराने पीतल के बर्तन सादगी और लग्जरी का अद्भुत संगम पेश करते हैं. सफेद पर्दों वाले कैनोपी बेड और बुने हुए सोफे किसी पुराने राजसी विला की याद दिलाते हैं.

फिल्म सेट जैसा सिग्नेचर स्विमिंग पूल

अजीत भवन का स्विमिंग पूल आधुनिकता और प्राचीनता का बेजोड़ नमूना है. पूल के चारों ओर नक्काशीदार खंभे और पत्थर की मूर्तियां इसे किसी फिल्म के सेट जैसा जादुई लुक देती हैं. नीले पानी और लाल बलुआ पत्थर का कॉम्बिनेशन आंखों को सुकून देने के साथ-साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफी पॉइंट भी है.

विरासत और आधुनिकता का संगम

महल के भीतर ऊंचे गुंबद, सुंदर झरोखे और पत्थर की जाली वाली खिड़कियां इतिहास को जीवंत रखती हैं.दीवारों पर लगी पूर्वजों की पुरानी तस्वीरें और कीमती पेंटिंग्स इस जगह को एक म्यूजियम जैसा गरिमामय बनाती हैं. यहां का सफेद संगमरमर का फर्श और ऊंची छतें गर्मी के मौसम में भी शीतलता और भव्यता का अहसास कराती हैं.

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