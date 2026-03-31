Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan News: जोधपुर का अजीत भवन, जहां संभल SP और IPS अंशिका नें रचाई शाही शादी, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Rajasthan News: जोधपुर के ऐतिहासिक अजीत भवन में IPS के.के. बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शाही शादी संपन्न हुई. 1927 में बना देश का यह पहला हेरिटेज होटल अपनी लाल पत्थर की नक्काशी, विंटेज फर्नीचर और राजसी स्विमिंग पूल के लिए दुनिया भर में मशहूर है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 31, 2026, 01:07 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मालपुआ रबड़ी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Malpua Rabri

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मालपुआ रबड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान के फिर एक्टिव होंगे बैक टू बैक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में आंधी के साथ बारिश
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के फिर एक्टिव होंगे बैक टू बैक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी! बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, फिर बरसेंगे ओले, चलेंगी आंधियां
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी! बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, फिर बरसेंगे ओले, चलेंगी आंधियां

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव

Rajasthan News: जोधपुर का अजीत भवन, जहां संभल SP और IPS अंशिका नें रचाई शाही शादी, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Jodhpur News: राजस्थान की ब्लू सिटी का ऐतिहासिक अजीत भवन 30 मार्च को एक बेहद खास शादी का गवाह बना. उत्तर प्रदेश कैडर के दो चर्चित IPS अधिकारी संभल SP के.के. बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा ने इस आलीशान महल में सात फेरे लेकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की.

देश का पहला हेरिटेज होटल
महाराजा अजीत सिंह की याद में 1927 में बना यह महल भारतीय पर्यटन इतिहास में एक मील का पत्थर है. बता दें कि 1970 के दशक में इस निजी शाही निवास को होटल में तब्दील किया गया, जिसे भारत का पहला हेरिटेज होटल होने का गौरव प्राप्त है. लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल अपनी अभेद्य मजबूती और बारीक राजस्थानी नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है.

होम डेकोर के शौकीनों के लिए इंस्पिरेशन
अजीत भवन केवल एक होटल नहीं, बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग का एक चलता-फिरता म्यूजियम है. यदि आप अपने घर को राजसी लुक देना चाहते हैं, तो यहां से ये आइडिया ले सकते हैं.दीवारों पर गहरा लाल और सुनहरा रॉयल वॉलपेपर, छत से लटकते क्रिस्टल झूमर और जमीन पर बिछे पारंपरिक कश्मीरी कालीन एक शाही दरबार जैसा अहसास कराते हैं.

बता दें कि नक्काशीदार लकड़ी के भारी सोफे और पुराने पीतल के बर्तन सादगी और लग्जरी का अद्भुत संगम पेश करते हैं. सफेद पर्दों वाले कैनोपी बेड और बुने हुए सोफे किसी पुराने राजसी विला की याद दिलाते हैं.

फिल्म सेट जैसा सिग्नेचर स्विमिंग पूल
अजीत भवन का स्विमिंग पूल आधुनिकता और प्राचीनता का बेजोड़ नमूना है. पूल के चारों ओर नक्काशीदार खंभे और पत्थर की मूर्तियां इसे किसी फिल्म के सेट जैसा जादुई लुक देती हैं. नीले पानी और लाल बलुआ पत्थर का कॉम्बिनेशन आंखों को सुकून देने के साथ-साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफी पॉइंट भी है.

विरासत और आधुनिकता का संगम
महल के भीतर ऊंचे गुंबद, सुंदर झरोखे और पत्थर की जाली वाली खिड़कियां इतिहास को जीवंत रखती हैं.दीवारों पर लगी पूर्वजों की पुरानी तस्वीरें और कीमती पेंटिंग्स इस जगह को एक म्यूजियम जैसा गरिमामय बनाती हैं. यहां का सफेद संगमरमर का फर्श और ऊंची छतें गर्मी के मौसम में भी शीतलता और भव्यता का अहसास कराती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news