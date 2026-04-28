/मेडिकल ग्राउंड पर फिर राहत की कोशिश! आसाराम की जमानत बढ़ाने की मांग, कल हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई

Asaram Bail: दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर कल राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है. जमानत की मौजूदा अवधि पूरी होने से पहले उनकी ओर से मेडिकल आधार पर यह नया आवेदन पेश किया गया है. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ में होगी.

याचिका में कहा गया है कि आसाराम की उम्र काफी अधिक हो चुकी है और उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं. साथ ही यह भी दलील दी गई है कि वह लंबे समय से जेल में बंद हैं, ऐसे में उन्हें राहत दी जानी चाहिए. इन्हीं आधारों पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग अदालत से की गई है.

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गौरतलब है कि आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. वर्ष 2018 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उन्होंने समय-समय पर अदालतों में राहत के लिए आवेदन किए.

इससे पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी. बाद में इस अवधि को बढ़ाया गया. इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को उन्हें छह महीने की अंतरिम जमानत और मिली थी, ताकि वह जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकें.

अंतरिम जमानत के दौरान अदालत ने उन पर कई सख्त शर्तें भी लगाई थीं. इनमें धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक, भीड़ एकत्रित न करने और देश से बाहर नहीं जाने जैसी पाबंदियां शामिल थीं. साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया था कि वह केवल इलाज के उद्देश्य से ही बाहर रहें और नियमों का पालन करें.

अब जब जमानत की अवधि समाप्त होने वाली है, तो एक बार फिर उनकी ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित के माध्यम से यह आवेदन दाखिल किया गया है.

कल होने वाली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें राहत दी जाए या नहीं. इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अदालत का फैसला आगे की कानूनी स्थिति को प्रभावित कर सकता है.