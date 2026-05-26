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Rajasthan News: जोधपुर में गरजे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, '12 साल' होने को आए पर जनता को क्या मिला?

Rajasthan News: जोधपुर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने जोधपुर में पेयजल संकट, चिरंजीवी योजना की बदहाली और निकाय चुनाव टालने को लेकर सरकार की घेराबंदी की और कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 26, 2026, 02:23 PM|Updated: May 26, 2026, 02:23 PM
Rajasthan News: जोधपुर में गरजे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, '12 साल' होने को आए पर जनता को क्या मिला?
Image Credit: Ashok Gehlot

Ashok Gehlot Jodhpur: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने गृह नगर जोधपुर के दौरे पर पहुंचे. जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पुराने और चिरपरिचित अंदाज में नजर आए और उन्होंने प्रदेश की वर्तमान भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर तीखे सियासी तीर छोड़े.

गहलोत ने कानून व्यवस्था से लेकर पानी के संकट और स्थानीय निकाय चुनाव टालने जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करके भाजपा भले ही सत्ता पा गई हो, लेकिन आम जनता की बुनियादी समस्याओं से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया है.

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'हमारी मेहनत पर फिरा पानी, जोधपुर में गहराया पेयजल संकट'
इन दिनों जोधपुर में चल रहे वाटर शटडाउन और पेयजल किल्लत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता जताई:

निगरानी में फेल: गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) के जरिए बरसों मेहनत करके जोधपुर तक पानी पहुंचाया था. हमारी सरकार ने तीसरे चरण के लिए करीब 1400 करोड़ रुपये बजट में स्वीकृत किए थे ताकि जोधपुर और आसपास के गांवों को पानी मिले. लेकिन वर्तमान सरकार की लचर मॉनिटरिंग के कारण आज जनता बूंद-बूंद पानी को तरस रही है.उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर एयरपोर्ट का विस्तार हो या अन्य बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, सब कांग्रेस राज में शुरू हुई थीं. वर्तमान सरकार नई योजनाएं लाने में पूरी तरह नाकाम रही है और सिर्फ हमारे कामों का श्रेय लूटने में व्यस्त है.

कागजों में सिमटी चिरंजीवी योजना, जेब कटवाने को मजबूर गरीब
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और अपनी महत्वाकांक्षी योजना की बदहाली का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भावुक और हमलावर दिखे. गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों का सबसे बड़ा संबल थी, वह आज केवल कागजों तक सीमित रह गई है. निजी अस्पतालों में मरीजों से सरेआम पैसे वसूले जा रहे हैं और बेबस गरीब अपनी जेब से पैसा खर्च कर इलाज कराने को मजबूर है. उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में जोधपुर को मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल की शानदार इमारतें मिलीं. आज प्रतापनगर, मंडोर अस्पताल और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के भवनों को देखकर बाहर से आने वाले लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार से इन बेहतरीन संस्थानों की ढंग से देखरेख तक नहीं हो पा रही है.

हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी चुनाव में टालमटोल, लोकतंत्र खतरे में
निकाय और पंचायत चुनाव समय पर न कराए जाने को लेकर गहलोत ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए. पूर्व सीएम ने कहा कि राजस्थान का हर वर्ग इस सरकार से पूरी तरह असंतुष्ट है. सरकार संविधान की पालना नहीं कर रही है और स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव कराने में जानबूझकर टालमटोल की जा रही है. इस मामले में माननीय हाईकोर्ट भी सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही. उन्होंने देश के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज चुनाव आयोग जैसी तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. अगर देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ, तो आम आदमी का मान-सम्मान और अधिकार दोनों खतरे में पड़ जाएंगे.

पेपर लीक पर सिर्फ ढिंढोरा, ग्राउंड पर काम शून्य
पेपर लीक और ओएमआर शीट से जुड़े मामलों पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि असली कार्रवाई कांग्रेस राज में शुरू हुई थी. गहलोत ने कहा कि पेपर लीक के माफियाओं और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की शुरुआत हमारी सरकार ने की थी. वर्तमान सरकार केवल इस मुद्दे पर भारी-भरकम प्रचार और ढिंढोरा पीटने में लगी है, जबकि धरातल पर युवाओं को रोजगार देने और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने को लेकर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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