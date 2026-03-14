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Jodhpur: 22 लाख का बैग हाथ लगा… फिर भी नहीं बदली नीयत, बालेसर के युवक ने जीत लिया दिल

Rajasthan News: बालेसर के तेजाराम मेघवाल ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए रास्ते में मिला 13 तोला सोना (22 लाख रु.) उसके असली मालिक जसवंत सिंह को लौटा दिया. समाज ने तेजाराम के इस निस्वार्थ कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 14, 2026, 04:14 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 04:14 PM IST

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Jodhpur: 22 लाख का बैग हाथ लगा… फिर भी नहीं बदली नीयत, बालेसर के युवक ने जीत लिया दिल

Balesar Tejaram Meghwal: आज के दौर में जहां इंसानियत और ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है, वहीं जोधपुर जिले के बालेसर में एक युवक ने 22 लाख रुपये की कीमत के सोने के आभूषण लौटाकर ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है.

रास्ते में गिरा था कीमती बैग
जानकारी के अनुसार, जसवंत सिंह पुत्र जवार सिंह की पुत्री का एक बैग रास्ते में कहीं गिर गया था. इस बैग में 13 तोला सोना (कीमत करीब 22 लाख रुपये) के कीमती आभूषण रखे हुए थे. कीमती गहनों से भरा बैग गुम होने से परिवार के हाथ-पांव फूल गए थे और वे इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे.

तेजाराम बने मसीहा
तभी सड़क से गुजर रहे तेजाराम खाम्भु पुत्र मांगीलाल मेघवाल की नजर उस लावारिस बैग पर पड़ी. बैग खोलकर देखा तो उसमें भारी मात्रा में सोने के जेवर थे. तेजाराम ने पल भर की भी देरी किए बिना ईमानदारी का परिचय दिया और तुरंत स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स में बैग मिलने की सूचना साझा की.

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मानवता का सम्मान
जैसे ही जसवंत सिंह के परिवार को सूचना मिली, वे तेजाराम के पास पहुंचे. तेजाराम ने पूरी तसल्ली करने के बाद गहनों से भरा बैग सुरक्षित परिवार को सौंप दिया. बता दें कि जिसके बाद जसवंत सिंह ने तेजाराम की इस ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर उन्हें 2500 रुपये नकद और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया. इस घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, ग्रामीणों और समाज के लोगों ने तेजाराम के इस नेक कार्य की जमकर तारीफ की.

पढ़ें जोधपुर एक और खबर…

फलोदी में प्रशासन का पीला पंजा, नेशनल हाईवे पर करोड़ों की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण

फलोदी में नेशनल हाईवे-11 (फलोदी-बाप मार्ग) पर स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है. तहसीलदार बिशन सिंह के निर्देशन और नगर परिषद आयुक्त अनिल बिश्नोई के नेतृत्व में खसरा नंबर 188 पर लंबे समय से काबिज अवैध निर्माणों को पुलिस की मौजूदगी में ढहा दिया गया. दरअसल, पट्टे मिलने की उम्मीद में स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने यहां कई बीघा जमीन पर कब्जे कर लिए थे. आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि सरकारी भूमि को सुरक्षित किया जा सके.

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