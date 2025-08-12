Balotra News: बालोतरा में जहरीले पानी का कहर! 14 अगस्त को हनुमान बेनिवाल के नेतृत्व में किसानों की उग्र आंदोलन की तैयारी

Balotra News: राजस्थान के बालोतरा जिले के डोली, अराबा, कल्याणपुर और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जहरीला और रासायनिक पानी एक गंभीर समस्या बन चुका है. यह दूषित पानी नालों और जोहड़ों के जरिए खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं और पीने का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो गया है. स्थिति इतनी विकट है कि गांवों में जलजनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने डोली टोल प्लाजा के पास विरोध प्रदर्शन किया. यह धरना आरएलपी नेता थानसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में हुआ. प्रशासन से टेंट लगाने की अनुमति न मिलने के बावजूद ग्रामीण भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे डटे रहे.

14 अगस्त को हनुमान बेनीवाल करेंगे आंदोलन

धरना स्थल पर पुलिस बल की भारी मौजूदगी रही. थानसिंह राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना था कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसानों को डराकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो 14 अगस्त को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा.

कई सालों से जहरीला पानी छोड़ रही हैं फैक्ट्रियां

ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्रियों का जहरीला पानी कई वर्षों से लगातार गांवों में पहुंच रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है और खेत बंजर हो रहे हैं. पशुओं के लिए पीने योग्य पानी की भी भारी कमी है. कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह संघर्ष जिला स्तर पर बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक जोधपुर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक पानी गांवों में आना पूरी तरह बंद नहीं हो जाता.

